Avtoportret: 58 sekund s Polono Pačnik

Polona Pačnik je umetnica za znamko PolonaPolona, ilustratorka in piska, ki iz porcelanastih skodelic ustvarja sogovornice. Na keramičnih izdelkih na izviren način oživlja in reinterpretira osebe iz zgodovine literature, filma in popkulture. Med njenimi muzami so France Prešeren, Alma Karlin, John Lennon, Coco Chanel, Ivana Kobilica, Sigmund Freud, Marilyn Monroe, pa tudi nekateri najbolj znani dvojci, kot sta Ivan Cankar in njegova mama Neža ter Tito in Jovanka.

Poleg tega ilustrira knjige, med katerimi najdemo, denimo, otroško knjigo Mala muca v knjižnici (Založba Oka, 2010), pesniško zbirko Ericha Kästnerja Trinajstero mesecev (Celjska Mohorjeva družba, 2013) in Izbrana dela Williama Shakespeara (Mladinska knjiga, 2016).

Preden je ilustrirala in s citati vpisovala okolico jutranjim kavam in večernim čajem, je pisanje in risanje združevala na svojem blogu Frišno novo jutro. Tudi tam je prepletala stripovsko estetiko in z vrsto popkulturnih referenc prežet jezik. V umetniškem ustvarjanju se je mojstrila v Parizu, kjer je študirala na pariški akademiji École Supérieure des Arts Appliqués Duperré (ESAA Duperré). A vse se je začelo v drugem letniku Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, ko je po odkritju stripa Tank Girl nehala risati lepe ljudi. Več v Avtoportretu.