Razstava je bila na ogled na berlinskem trgu Potsdamer. Foto: EPA

Muzej jo je konec koncev dobro odnesel, saj je fundacija za poplačilo škode zahtevala kar 200.000 evrov.

Razstava na trgu Potsdamer

Sporni video je nastal za promocijo razstave Dali - The Exhibition at Potsdamer Platz, ki je bila na ogled na berlinskem trgu Potsdamer. Prek YouTuba je bil video dostopen med letoma 2011 in 2015, v njem pa so bila Dalíjeva dela predstavljena ob znamenitostih mesta. Video je zabeležil 28.000 ogledov.

Sodišče v Münchnu je v četrtek razsodilo, da berlinski muzej ni pridobil pravic za uporabo 6 od 13 v videu uporabljenih del v promocijske namene, s čimer je oškodoval Dalíjevo fundacijo.

Promocija umetnika, ne muzeja?

Muzej je v svoj bran trdil, da so video izdelali z namenom promoviranja umetnika, ne pa muzeja.

A sodišče temu ni verjelo, muzeju pa je ‒ glede na to, da so nosilci avtorskih pravic zahtevali 200.000 evrov kazni ‒ pritožbo na sodbo odsvetovalo.

"Nadrealizem sem jaz"

Salvador Dalí je bil eden najvidnejših slikarjev 20. stoletja in ključni predstavnik nadrealističnega gibanja, nekoč je celo razglasil: "Nadrealizem sem jaz." Med njegovimi najbolj znanimi slikami so Stopljeni čas, Goreča žirafa in Skušnjava sv. Antona. Ukvarjal se je tudi s hepeningi, sodeloval je pri snemanju filmov, na primer pri antologijskih klasikah Andaluzijski pes in Zlata doba Luisa Buñuela. Med njegovimi najbolj znanimi deli je tudi ciklus ilustracij z motivi Dantejeve Božanske komedije.