V Galeriji Photon bodo nocoj odprli razstavo Betonske sanje: Fotografiranje industrijske dediščine, ki bo predstavila razmišljanja sodelujočih umetnikov o preteklosti. Fotografsko postavitev bodo pospremili filmi na temo nekdanjih industrijskih velikanov.

Foto: Galerija Photon/Damjan Švarc

Silos v Zalogu v Ljubljani. Foto: Galerija Photon/Branko Cvetkovič

V projektu Betonske sanje/Concrete Dreams raziskujejo dediščino industrijske arhitekture, posredovano skozi fotografski in videomedij. V ožjem smislu si projekt zastavlja predvsem vprašanje, kako določeni umetniki v sferi vizualnega to dediščino vidijo danes in kako jo z vidika estetske relevantnosti sprejemajo kot material za svoje avtorske projekte.

V širšem smislu pa projekt odpira vprašanje, kako omenjena medija v današnjem času reflektirata širši kontekst nekega prostora in časa, ki je v povojni Evropi 20. stoletja spodbujal razvoj industrije in s tem določene arhitekture. Ta se danes v veliki meri opušča in ruši, njena funkcija se spreminja, so zapisali v galeriji Photon.

Projekt se osredotoča predvsem na regijo nekdanje komunistične Vzhodne Evrope, na države, ki so po drugi svetovni vojni sprejele oziroma bile prisiljene sprejeti socialistični politični in ekonomski sistem, vendar je, kot so zapisali v galeriji, podobna funkcionalna arhitektura nastajala po vsem zahodnem svetu.

Kako se prepleteta statično in fluidno?

Izbrane serije fotografij na razstavi raziskujejo združljivost arhitekture in fotografije – arhitekture kot statične in edinstvene, fotografije kot fluidne in ponovljive. Zato so za prvi del razstave k sodelovanju povabili slovenske umetnike, ki so v zadnjih letih ustvarili prepoznavna avtorska dela na temo industrijske dediščine. To so Branko Cvetkovič, Danica O. Kus, Borut Peterlin, Mirjana Rukavina, Damjan Švarc, Virginia Vrecl in Antonio Živkovič.

Antonio Živkovič, Črna dolina – Rekonstrukcija. Foto: Galerija Photon/Antonio Živković

Pri pripravi projekta so v Galeriji Photon sodelovali z Asociacijo Belart iz Novega Sada, Srednjeevropsko hišo fotografije Fotofo iz Bratislave, organizacijo Kulturvermittlung Steiermark iz Gradca in Društvom madžarskih fotografov iz Budimpešte.

Razstavi, ki bo odprta do 30. oktobra, bodo v prihodnjem letu sledili večja mednarodna postavitev, mednarodni natečaj in program spremljevalnih dejavnosti, ki bo vključeval različne lokalne partnerje.