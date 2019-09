Postavitev Kavčičevih skulptur v Galeriji Krka je zaradi narave tega razstavišča zastavljena bolj klasično, medtem ko so bile pretekle postavitve, na primer v Galeriji Krško (od tam je fotografija), zasnovane ambientalno. Foto: Spletna stran Boštjana Kavčiča

V Galeriji Krka v Novem mestu bodo danes ob 19.00 odprli razstavo skulptur akademskega kiparja Boštjana Kavčiča. Kavčič je sicer uveljavljeno ime na področju slovenske likovne umetnosti. Po besedah direktorja Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki Gorana Milovanovića je njegova avtorska poetika dozorela do te mere, da ga hitro prepoznajo tudi manj redni spremljevalci domačega likovnega prizorišča.

Kavčič je tudi umetnik, vešč obdelovanja večjih kosov kamenine, ki je v dialogu z mestom njihove postavitve ustvaril več monumentalnih javnih skulptur.

Kiparjeva vez s pradavnino - prek kamna

Kot ugotavlja Milovanovič, mu je, ker prihaja s Tolminskega, kjer je tradicija kamnoseštva izjemno bogata, kamen usojen. Tega tudi dojema kot naravno gradivo, ki v sebi absorbira celoten univerzum, pri njegovem umetniškem odnosu pa se med njim in kamnom stke posebna vez. "Kipar namreč oblikuje gmoto in odpira sloje, ki so nastali daleč pred nastankom človeštva," je pojasnil.

V iskanju arhetipskih form

Kavčiča sicer bolj kot lepota skulpture zanima kompozicija in tako rekoč svojevrstna življenjska energija, ki jo vsebuje in izžareva obdelovana materija. Ta mu tudi "narekuje, kako bo neka linija skulpture izpeljana, kajti pri njem vendarle gre za iskanje arhetipske forme," svoje skulpture pa zaradi tega pogosto naslavlja za organizme.

Milovanović je še zapisal, da je postavitev Kavčičevih skulptur v Galeriji Krka zaradi narave tega razstavišča zastavljena bolj klasično, medtem ko so bile pretekle postavitve, na primer v lapidariju Galerije Božidarja Jakca, v Galeriji Krško in Galeriji cerkve sv. Duha v Črnomlju, zasnovane ambientalno.

Boštjan Kavčič se je leta 1973 rodil v Šempetru pri Gorici. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani je študiral kiparstvo in med študijem prejel univerzitetno Prešernovo nagrado. Na omenjeni akademiji je tudi magistriral iz videa.

Predstavil se je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah ter se udeležil mednarodnih simpozijev. Njegova dela so uvrščena v zbirke več slovenskih galerij. Je član Društva likovnih umetnikov Dolenjske in od leta 2007 samozaposleni kulturnik. Živi in ustvarja v Rodinah pri Črnomlju. Njegova razstava bo v Galeriji Krka v Novem mestu na ogled do 11. oktobra.