Britanski umetnik Hal Messel je za british Museum ustvaril osem replik slavne srebrne Warrenove kupe v barvah LGBTQ zastave. Originalni artefakt datira v prvo stoletje n.š., "Pride cups" pa bodo prodali na dražbi in izkupiček namenili neprofitni organizaciji Stonewall, ki se bori za pravice istospolno usmerjenih. Foto: AP

Ain Sakhri je najstarejša ohranjena umetniška upodobitev telesne ljubezni. Interpretirati se jo da na več načinov. Foto: British Museum

Med eksponati British Museuma, na katere bodo odslej na vodenih ogledih opozarjali prostovoljci, je na primer amfora iz antičnih Aten, na kateri so naslikani ljubezenski prizori med moškimi, pa tudi "sveti gral" gejevske umetnosti - slavna Warrenova kupa, srebrna posoda iz rimskih časov, na kateri se ljubita odrasel moški in mlad fant. V desetletjih po smrti lastnika artefakta, ameriškega zbiratelja Edwarda Perryja Warrena, ko je bila homoseksualnost v Veliki Britaniji še nezakonita, ni bilo nobenega zanimanja za nakup kupe. Leta 1999 jo je (za približno 2 milijona evrov) odkupil muzej in od takrat je razstavljena v eni od njegovih dvoran.

Iniciativa za vodene oglede je bila logična posledica velikega zanimanja, ki v muzeju obstaja za avdiokasete z vodenim ogledom med LGBTQ eksponati. "Več zanimanja kot bo, več ogledov bomo organizirali," je za britanski The Guardian pojasnila vodja oddelka za izobraževanje Sarah Saunders.

Integralen del človeške izkušnje

Vsi izpostavljeni predmeti po besedah Saunders skupaj pričajo o tem, da "so bili istospolna ljubezen in poželenje in fluidnost spolov od nekdaj integralen del človeške izkušnje. Način, kako se je to izražalo, pa je bil v različnih obdobjihin različnih kulturah zelo različen".

Najstarejši eksponat na razstavi je izrezljan kalcit, star okrog 11 tisoč let - najstarejša ohranjena upodobitev telesne ljubezni. Ain Sakhri, kot se imenuje, na dvoumen način upodablja dve figuri in čisto mogoče je, da gre za prizor istospolne ljubezni; to je prepuščeno posameznikovi interpretaciji. Najden je bil v puščavi v današnjem Izraelu, izdelalo pa ge je ljudstvo lovcev in nabiralcev, imenovano Natufijci.

Veliko mlajše - pa čeprav še vedno stari 200 let - so skodelice za pitje čokolade, ki so bile last irskih aristokratk, Lady Eleanor Butler in Sarah Ponsonby, ki sta se leta 1778 na skrivaj poročili v Walesu; znani sta bili kot dami iz Llangollena.

Rimski cesar Hadrijan (76 - 138 n.š.) je bil v poznih štiridesetih, ko mu je pot prekrižal Antinos, grški mladenič iz današnje Turčije. Postala sta ljubimca in ko je Antinos leta 130 utonil v Nilu, je Hadrijan žaloval izjemno globoko - in javno. Na več koncih imperija je dal postaviti mladeničeve kipe. Kipa na fotografiji nista izklesana z namenom, da bi stala eden ob drugem, sta pa tako danes razstavljena v British Museumu. Foto: British Museum