Umetnica ima ogromno oboževalce, a tudi nemalo zgroženih kritikov. "Cvrla se boš v peklu in to bodo demoni, ki te bodo preganjali," je na primer tipičen negativen komentar pod njenimi miniaturnimi telesnimi deli dojenčkov. Foto: Reuters

"Mislim, da je bilo bistvo moje umetnosti od nekdaj združevanje stvari, ki se tradicionalno ljudem zdijo srčkane, in pa temnejših podtonov, elementov," pravi Lim, ki je na družbenih omrežjih svojim oboževalcem znana kot QimmyShimmy. "Estetika in naše predstave o tem, kaj je lepo, so še vedno zelo tesno povezani s splošnim konsenzom o lepotnih idealih."

28-letnica je študirala na Nizozemskem, poklicno pa se ukvarja z informacijskim oblikovanjem. Svojo umetnost je prvič samostojno razstavljala leta 2017, ko je bila še študentka. Njena priljubljenost je poskočila tudi po zaslugi Instagrama, kjer njene objave miniaturnih grotesk spremlja več kot sto tisoč sledilcev.

Umetnica nima samostojnega studia; svoje miniature ustvarja v domači spalnici. Foto: Reuters

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

Obnorela Japonce

Qixuan Lim, ki se je po koncu študija vrnila v Singapur, sebe vidi kot "umetnico s polovičnim delovnim časom". Samostojnega studia sploh nima - dela ustvarja v domači spalnici in jih dokonča v kuhinjski pečici.

Še posebej priljubljena je na Japonskem, kjer je imela nedavno samostojno razstavo. Slog, ki mu rečejo "creepy-cute" (srhljivo-ljubko) je trenutno precej močan v japonski popkulturi. "Njena dela niso obremenjena s stereotipi," je komentirala japonska oboževalka Mako Kudo. "Odpira nam svež pogled na stvari."

Na razstavi v Tokiu, ki jo je naslovila Modern Panic (Moderna panika), je umetnica med drugim razstavila zvitke sušija, okrašene z miniaturnimi glavami dojenčkov in nigiri sušije z malimi očesnimi zrkli in možgani.

"Nekateri moje delo opišejo kot pop-nadrealizem, drugi kot srhljivo-ljubko. Vsak naj si ustvari lasten vtis," je glede hvale in kritik stoična Lim. "S svojimi skulpturami skušam ustvariti trenje med dvema svetovoma - med resničnim in domišljijskim. Na moj občutek za estetiko je vplivala ljubezen do fantazijskega žanra, starih kuriozitet, potovanja v skozi čas ter hrepenenje po naravnih in izmišljenih svetovih."