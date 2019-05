Galerija DobraVaga, ki deluje pod okriljem CUK Kino Šiška, je svoja vrata odprla maja 2016. Gre za razstavni in projektni prostor ter prodajno galerijo, ki je zavezana k predstavljanju produkcije mlajše generacije vizualnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Galerija DobraVaga v številkah V DobriVagi so od odprtja maja 2016 do danes so prodali 1.733 umetniških del in umetniških zinov ter publikacij, galerijo je obiskalo več kot 160.000 gostov, organiziranih je bilo več kot 110 dogodkov, od samostojnih, skupinskih in gostujočih razstav, pogovorov, delavnic in predavanj. Program ZINE VITRINE združuje javno čitalniško zbirko z več kot 400 kosi, mesečne razstave, delavnice, mednarodni zin poziv in prodajni program zinov.

8. maja ob 17. uri: odprtje razstave Usoda (Ulična galerija na Vegovi do 3. junija)

8. maja ob 19. uri: odprtje gostujoče razstave festivala 36 Mountains in predstavitev zina Nevene Aleskovski (Galerija DobraVaga do 1. junija)

10. maja od 16. do 19. ure: delavnica kaligrafije v DobriVagi

Za slavljenje tretjega jubileja so se v DobriVagi odločili za preplet z zagrebškim mednarodnim festivalom ilustracije 36 Mountains. Tako bo svoj projekt Usoda na panojih Ulične galerije na Vegovi predstavila akademska slikarka Jelena Bando, ki je leta 2013 je začela s projektom 36 Mountains, ki se je razvil v priznan festival ilustracije in risbe.

Sprememba, ki jo prinese nevihta

Vizualna umetnica, ki je doslej svoja dela razstavljala na 17 samostojnih ter približno 30 skupinskih razstavah doma in v tujini, v svoji umetniški praksi na različne načine raziskuje človekov odnos do narave, pri čemer se osredotoča na aktualne okoljske problematike. V delu Usoda je naravo uporabila kot metaforo za raziskovanje eksistencialnih tematik življenja, smrti in minljivosti. Usodo tako simbolično vidi kot peščeno nevihto, ki človeku v življenju sledi in ga spreminja, piše na spletni strani galerije.

"Včasih je usoda kot majhna peščena nevihta, ki stalno menja smer. Spremeniš smer, ampak peščenanevihta te lovi. Spet zaviješ, nevihta se prilagodi. Neprekinjeno ponavljaš kot v nekem zloveščem plesu s smrtjo pred zoro. Zakaj? Ker ta nevihta ni nekaj, kar je zapihalo iz daljave, nekaj, kar nima nikakršne veze s tabo. Ta nevihta si ti. Nekaj znotraj tebe," med drugim meni Jelena Bando, ki je prepričana tudi, da "ko izstopiš iz nevihte, ne boš več ista oseba, ki je vnjo vstopila." Foto: DobraVaga

36 Mountains je mednarodni festival ilustracije, ki ga vsakoletno organizirajo v Zagrebu. Foto: DobraVaga

Kako sodobno ilustracijo privesti do širšega občinstva

Dogajanje se bo nato preselilo v prostore DobreVage, kjer bodo odprli gostujočo razstavo avtorskih grafik umetnikov, ki so razstavljali v sklopu že omenjenega mednarodnega festivala ilustracije 36 Mountains. Glavno poslanstvo festivala je približati sodobno ilustracijo in risbo širšemu občinstvu, predstaviti kakovostno hrvaško in mednarodno likovno produkcijo ter pri tem prepoznati in izpostaviti mlade perspektivne umetnike.

Poleg Jelene Bando se bodo s svojimi deli predstavili Nevena Aleksovski, Rina Barbarić, Srđa Dragović, Mina Fina, Davor Gromilović, Olle Halvars, Boris Hoppek, Ena Jurov, Dunja Janković, Tea Jurišić, Monika Lang, Ivan Marković, Krunoslav Nemčić, Tomas Nilsson, Damir Sobota, Sanja Stojković, Anja Sušanj in Tena Letica Tkalčević.

Ko zima preide v pomlad ...

Akademska slikarka in magistra kulturologije Nevena Aleksovski se bo predstavila še na zin razstavi. Aleksovska je v novoizdanem zinu z naslovom Slippery Slope (Spolzka tla) nabrala sveže risbe in digitalne kolažev, nastale na prehodu zime v letošnjo pomlad. Gre za spontane, igrive vizualne zapise, ki ves čas oscilirajo nekje med abstraktnim izrazom in figuraliko ter skozi katere umetnica obravnava različna vmesna stanja in kontradikcije. Leta 2016 je za svoj umetniški zin prejela glavno nagrado v sklopu mednarodnega poziva ZINE VITRINE dvatwozwei.

Nevena Aleksovski (1984), avtorica zina Spolzka tla, je diplomirala iz slikarstva na Akademiji umetnosti v Novem Sadu in magistrirala iz kulturologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Foto: DobraVaga

Kaligrafske veščine za današnje dni

DobraVaga bo jubilejno dogajanje sklenila v petek z delavnico sodobne kaligrafije in tipografije, ki jo organizirajo pod mentorstvom grafičnih oblikovalcev Maše Poljanec in Lea Kirinčića s festivala 36 Mountains. Delavnica je namenjena pridobivanju osnovnih znanj o zgradbi črk in definiranju pravilnega kontrasta ter ritma pisanja. Vsak udeleženec bo lahko razvil svojo tipografijo in skupaj z ilustracijami zapolnil posebno oblikovan zvezek.