Preglovo razstavo GUGU GAGA danes odpirajo v Likovnem salonu Centra sodobnih umetnosti Celje, na ogled pa bo do 20. oktobra.

Arjan Pregl, GUGU GAGA, 13. 9.–20. 10., Likovni salon. Foto: Andrej Kek

S postavitvijo se med drugim odziva tudi na sovražno naperjene objave na Twitterju, ki so sledile fotografiji Preglove serije Karneval, umeščene na letošnjo razstavo sodobnega slovenskega slikarstva Čas brez nedolžnosti v Moderni galeriji v Ljubljani. Umetnik se je na te odzval s sproščenim komentarjem in novo serijo slik, ki jo predstavlja v Celju.

V novonastali seriji je Pregl izhajal iz risb svojih otrok in jih uporabil kot osnovne gradnike slike. Motive je nato razčlenil, poljubno kombiniral, povečal na primerno velikost in jih barvno opredelil. Delo je nadgrajeval z zakonitostmi obravnave in nanašanja barve, s skrbjo za detajle, kompozicijo in celoto, je ob razstavi zapisala kustosinja Maja Antončič.

Njegove slike niso nikoli samo slike in nikoli samo izjave, še razmišlja kustosinja. Preglova dela združujejo umetnikovo nepretrgano zanimanje za zgodovino slikarstva in igro pomenov, ki jo pogosto uporablja v svojih literarnih ali dnevnih zapisih. Slika je nemalokrat preprostejša razlaga večpomenskosti semantičnega izziva, vendar ni nikoli le komentar. Pregl besedo uporablja spretno, kot kritični odziv na družbene aktualnosti, politične zdrahe ali kot dokumentiranje intimnejših opažanj. Čeprav prežetost z ironijo in humorjem predstavlja ključni del njegovega ustvarjanja, svojo izjavo prenaša v umetniški projekt z igrivim raziskovalnim zanosom, in ne z golo provokacijo.

Z dadaistično zvenečim naslovom razstave (tega si je izposodil iz animiranega filma Mali šef) umetnik gledalcu razpira špranjo zgodovinskega diskurza o slikarstvu in branju umetniškega jezika. Trenutek, kjer nastopi otroška mimetičnost, ni le v konkretni referenci na otroško risbo niti ne le v razgradnji modernističnih načel, ampak ga hkrati lahko razumemo kot oponašanje izjave, ki enači vsakršno abstraktno ali sodobno slikarsko gesto z naključno infantilno igro, z navidezno preprostostjo, s stereotipnim krčenjem razumevanja koncepta posnemanja, je še zapisala kustosinja.

Arjan Pregl (1973) je končal podiplomski študij slikarstva in grafike na Likovni akademiji v Ljubljani. Svoja dela je večkrat predstavil v številnih večjih razstaviščih po Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru (Hrvaška, Črna gora, Švedska, Japonska). Njegova dela so umeščena v več pregledov in izborov slovenske vizualne umetnosti. Deluje v polju slikarstva, grafike in risbe.