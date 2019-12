Na sejmu razstavljajo ilustratorji različnih generacij – to najlepše ilustrira primer Hane in Marlenke Stupica, ilustratork, ki sta obenem vnukinja in babica. Vsaka bo imela tudi na letošnjem sejmu svoj kotiček. (Na fotografiji so ilustracije Marlenke Stupica.) Foto: Vodnikova domačija

V Galeriji Vodnikove domačije v Šiški bo danes ob 17.00 vrata odprl 5. decembrski sejem ilustracije. Na ogled in v nakup bo ponudil dela 28 ilustratork in ilustratorjev tako starejše kot mlajše generacije. Na sejmu bo mogoče kupiti tako printe kot izvirnike, z okvirji in brez njih. Sejem bo odprt do 29. decembra.

Kot je na novinarski konferenci povedala programska vodja Vodnikove domačije Tina Popovič, ima ilustracija na Vodnikovi domačiji svoje stalno mesto tako z razstavami kot s sejmom. Ob pripravi prve izdaje sejma jih je vodila želja, ponuditi ilustracijo in občinstvo povezati z ilustratorji. Obenem so želeli povezati bogato tradicijo in živahno sodobno ustvarjalnost na tem področju.

Ilustracije vas v Šiški čakajo skoraj čisto do konca leta. Foto: Vodnikova domačija

Uvod na knjižnem sejmu

V želji ilustracijo približati širšemu občinstvu so letos tudi že tretje leto zaporedoma postavili Ilustratorski kot na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu, v prihodnosti pa si želijo vzpostavitve Središča za ilustracijo, ki bi še bolj načrtno skrbelo za razvoj področja, podporo ustvarjalcev in odpiranje pomembnih vprašanj, ki jih delovanje na področju ilustracije odpira.

Nabor avtorjev se spreminja

Vodja Galerije Vodnikove domačije Maša P. Žmitek je poudarila, da je sejem za ilustratorje tudi priložnost za srečevanja, in dodala, da jih na letošnji izdaji približno tretjina sodeluje prvič. Sejem vsako leto zajame različna področja ilustracije, tudi denimo časopisno in znanstveno. Vsak avtor dobi svoj kotiček, ki si ga uredi po svoje.

Letos je že tretje leto zapored zaživel tudi Ilustratorski kot na pravkar zaključenem Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu. Foto: Vodnikova domačija

Prvič bo na sejmu zastopana Eva Mlinar, ki je (so)avtorica "knjige leta" letošnjega knjižnega sejma, Vinjet straholjubca. Foto: Vodnikova domačija

Od originalov se je vedno težko ločiti ...

Ilustrator Zvonko Čoh, ki je sodeloval na vseh edicijah sejma, je povedal, da ga na sejmu zbrane ilustracije vsako leto znova očarajo. Spregovoril je tudi o prednosti prodajanja printov tako z vidika, da se nekateri avtorji težko ločijo od originalov, kot z vidika, da originale včasih potrebujejo za razstave in podobno.

Andreja Peklar letos na sejmu ilustracije sodeluje tretjič. Kot je povedala, se tudi sama težko loči od originalov, ki se jim denimo posveča po več mesecev. Dodala je, da je njen proces dela včasih takšen, da del procesa poteka ročno in del digitalno, tako da v tem primeru originala niti nima. Tisti, ki ustvarjajo zgolj digitalno, pa svojih del niti ne morejo ponuditi drugače kot v obliki printov. Všeč ji je ideja sejma kot mesta za srečanje z ilustratorskimi kolegi, zanimiva pa je tudi komunikacija z obiskovalci, ki lahko izvedo marsikaj o celotnem postopku, od ilustriranja pa vse do izida knjige.

Tudi ilustrator Nenad Cizl letos na sejmu sodeluje tretjič. Sejem razume kot priložnost za ustvarjalce, da se predstavijo širšemu naboru kupcev, december pa se mu zdi še posebej primeren mesec, saj je ilustracija lahko lepo darilo.

Na sejmu letos z deli sodelujejo še Marta Bartolj, Bojana Dimitrovski, Tina Dobrajc, Ančka Gošnik Godec, Marjanca Jemec Božič, Zala Kalan, Anka Kočevar, Marjan Manček, Ana Maraž, Matija Medved, Teja Milavec, Eva Mlinar, Maša P. Žmitek, Maja Poljanc, Liana Saje Wang, Luka Seme, Tanja Semion, Hana Stupica, Marlenka Stupica, Peter Škerl, Nina Štajner, Nina Urh, Meta Wraber in Ana Zavadlav.

Ob sejmu bo potekal spremljevalni program, ki bo med drugim v soboto, 14. decembra, ponudil sejemski dan z ilustratorji.