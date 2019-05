Slovensko četverico sestavljajo Adrijan Praznik, Ivana Bajec, Jara Vogrič in Maruša Meglič, iz Belgije pa prihajajo Lisa Matthys, Nel Bonte, Pieter Leon Vermeersch in Stefanie De Vos. Razstavo so naslovili ?A veš...You know!, odpirajo jo danes ob 20.00, na ogled pa bo do 2. junija.

Razstavo lahko ujamete do nedelje. Foto: Galerija Kresija

? A veš… you know! / Galerija Kresija, Ljubljana

31. 5. -2. 6. 2019

Sodelujoči iz Belgije: Lisa Matthys, Nel Bonte, Pieter Léon Vermeersch in Stefanie De Vos.

Sodelujoči iz Slovenije: Adrijan Praznik, Ivana Bajec, Jara Vogrič in Maruša Meglič.

Adrijan Praznik (1988) se izraža v slikah velikega formata, na katerih s pomočjo prepoznavnih figur zahodne popkulture lovi delce duševnih svetov, ki nas nagovarjajo v knjigah, stripih, na televiziji in družbenih omrežjih. V Kresiji bo predstavil dve sliki iz svojega "Izgubljenega sveta".

Tudi Ivana Bajec (1990) za svoj medij izbira predvsem sliko. Slikanje uporablja kot obliko meditacije, s katero išče ravnovesje. Trenutno jo zanima romantična fantazija pobega v naravo in njen kontrast s sterilnim in umetnim življenjem, ki ga zaznamuje tehnologija, na skupinski razstavi pa bo predstavila serijo štirih slik, pri čemer vsaka predstavlja določeno razpoloženje.

Jara Vogrič (1984) svoj izraz polaga predvsem v fotografijo, slikarstvo, gledališko in filmsko scenografijo, prav tako performativno umetnost, instalacije in videoprodukcijo. Na razstavi se predstavlja s projektom Ontološko, ki obsega serijo alternativnih fotografskih tehnik. Z uporabo fotogramske in kemogramske tehnike na fotografskem papirju, ki ju dopolnjuje z ročnim slikanjem, preučuje nekonvencionalne slikarske pristope.

Maruša Meglič (1989) ustvarja slike in instalacije, narejene z najdenimi in ustvarjenimi predmeti. V instalacijah, ki so vezane na točno določen prostor, se poigrava z elementi, ki so v prostoru že prisotni. Za razstavo je ustvarila novo delo, ki ga je poimenovala Uspeh je iskanje dobrega kraja za bivanje. Kot pravi umetnica, predstavlja delo notranjo razcepljenost sodobnega posameznika, ki je razpet med občutkom vdanosti v usodo in strahom pred neuspehom.

Ključna medija ustvarjanja Lise Matthys (1982) sta video in fotografija, ki ju včasih kombinira z elementi instalacij. Na razstavi bo prikazala novo serijo fotografij, nastalih po navdihu dela Georgesa Senge Kadogos, ki predstavlja otroke v razredu med igranjem "vojne". Povečuje zavedanje o otrocih na vojnih območjih in o nedolžni igri otrok, ki se "igrajo vojno".

Nel Bonte (1986) zanima velika in mala plastika ter in situ instalacije. Ta nastaja po navdihu izkušenj iz vsakdanjega življenja. V Ljubljani bo predstavila dve taktilni plastiki - MIWEE in SNIFFER, narejeni iz različnih materialov, ki se ju različno doživlja.

Pieter Leon Vermeersch (1984) se ukvarja za napetostjo, ki je prisotna med utopijo in distopijo avtorjev, kot sta Aldous Huxley in George Orwell. Njegovo delo je odsev novih tehnologij, ki bodo v prihodnosti lahko korenito pretresle družbo. Na razstavi bo predstavil štiri velike digitalne grafike svojih imaginarnih svetov s podobami opuščenih mest, zgradb in krajin, oropanih človeškega vmešavanja, ki pa obenem odražajo močan občutek nadzora.

Stefanie De Vos (1984) v svojih slikah in risbah združuje strast do različnih velikosti ustvarjanja: od slikanja do arhitekture in krajinarstva. V Ljubljani bo prikazala mešanico majhnih skulptur-predmetov na stenah in barvite slike, ki jih je ustvarila na več plasteh kopoliestra.

Razstava je nastala na pobudo sodobne umetniške platforme WARP s sedežem v belgijskem kraju Sint-Niklaas in GalerijeGallery iz Ljubljane, ki sta lani pripravili razstavo Made in China: slovenska umetnost v Belgiji in Sint-Niklaasu.