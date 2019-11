Umetnika, ki je pomembno zaznamoval slovensko sodobno kiparstvo, spoznavamo v osmih najmočnejših kiparskih ciklih. Ti so nastajali v razponu več kot petih desetletij, kipar pa se je v tem času vedno znova vračal k svojemu ljubemu kamnu.

Jiři Bezlaj, Iz cikla Favnovo popoldne, 1994, španski marmor. Foto: Boris Gaberščik

"Takrat sem ga prvič pazljivo pogledal, ležal je na rečnem bregu in se nenavadno lesketal, sončen dan je bil in nebo brez oblakov se je razpredalo čez naju, čez kamen in mene je ležalo modro nebo, zrak je bil čist, oster in hladen in jaz kipar sem ga dolgo gledal, nisem odmikal pogleda, nisem se premaknil, niti za milimeter prestavil stopal, stal sem pokončno, na mestu sem mirno obstal in upiral oči navzdol, nanj, na kamen sem gledal, ki je mirno ležal tam na obrežju in čakal," je o srečanju s svojim ljubim materialom zapisal umetnik.

Foto: Boris Gaberščik

Bezlaj je številne kiparske serije in cikle, ki predstavljajo pomembno poglavje v slovenskem kiparstvu, ustvarjal izključno v kamnu. Naj gre za marmor ali druge različne vrste kamenin, kipar prisluhne njihovim naravnim danostim, ki jih nato vpne v preoblikovano formo, v katerih se združujeta abstrakcija in figuralika. Ta je povezana s človekom ali izbranimi živalmi in rastlinami.

V svoja kiparska razmišljanja vključuje Bezlaj forme, ki so jih za seboj pustile kulture starih civilizacij. Združuje mitologijo in življenje kot tako z neskončnimi možnostmi, ki jih v kamnu tiho ustvarja narava sama. Z domišljijo in prepletanjem neklasičnih mitov z običajnimi povečuje element presenečenja, s tem pa spodbuja, da misel gledalca ponese stran od kiparstva k nevsakdanjosti in veselju do življenja. Njegove kamnite skulpture so nasičene z energijo, ki jo, kot so ob postavitvi zapisali v galeriji, prinaša najprej kamen kot odporen in najbolj starodaven ustvarjalni element ter kiparsko obdelane forme, ki izžarevajo močno povezavo z življenjem in njegovimi najrazličnejšimi posebnostmi.

Foto: Boris Gaberščik

Razstava, ki jo je kuriral Sarival Sosič, bo na ogled do 1. januarja prihodnje leto.