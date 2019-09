Veliki mojster Rembrandt je svoje učence spodbujal h kreativnosti in samostojnosti. Foto: EPA

Razstavljena dela so urejena po področjih učenja slikarstva, in sicer od portreta, akta, pokrajine, figure, skice do kompozicije, in omogočajo dober vpogled v učiteljske spretnosti Rembrandta ter na kakšen način je njegova slikarska delavnica delovala. Dela učencev Ferdinanda Bola, Gerbranda van den Eeckhouta, Samuela van Hoogstratena in drugih, postavljena ob slike in skice velikega mojstra, omogočajo unikatno priložnost odkrivanja paralel, pa tudi vznemirljivih razlik, so zapisali na spletni strani muzeja.

Podobno kot slikarska delavnica italijanskega mojstra Annibala Carraccija (1560–1609) je tudi Rembrandt pod okrilje jemal zgolj nadarjene umetnike, ki so osnovno učenje vihtenja čopiča imeli že zdavnaj za sabo. V Rembrandtovi delavnici je bilo naenkrat tudi do 50 vajencev in študentov, pričajo zgodovinski viri. Cilj učencev je bil v sodelovanju z velikim mojstrom izostriti svoje znanje in se približati popolnosti. Osvojili so Rembrandtov slog risanja in izpilili številne tehnike od peresa, čopiča do krede.

Razstava v Budimpešti bo na ogled do 5. januarja. Foto: Reuters

Za samostojnost brez posnemanja

Iz razstavljenih del je mogoče razbrati, da je mojster svoje učence spodbujal k samostojnosti namesto servilnega posnemanja drugih umetnikov, je pa na nekaterih delih učencev mogoče videti tudi Rembrandtove popravke, pa je poročala agencija MTI. Učence je tako spodbujal, da med drugim poiščejo svoje načine sestavljanja kompozicije in se izogibajo posnemanju drugih. Tako so učenci narisali številne svoje različice Rembrandtovih del.

Po besedah vodje muzeja Laszla Baana so razstavo pripravili ob 350-letnici Rembrandtove smrti, ki jo zaznamujemo letos. Dodal je, da v muzeju sicer hranijo več kot 40 risb Rembrandta in njegovih učencev, poleg tega je v njihovi zbirki mogoče najti večino Rembrandtovih jedkanic.

Dela velikega mojstra in učencev so izredno občutljiva za svetlobo, ki povzroča bledenje, zato so razstavljena pod steklom z UV-filtrom, temu pa je prilagojena tudi razsvetljava v prostorih. Fotografiranje je prepovedano, opozarjajo v muzeju.

Sin premožnega mlinarja

Nizozemski umetnik Rembrandt van Rijn (1606–1669) se je rodil v Leidnu na Nizozemskem kot sin premožnega mlinarja. Študiral je slikarstvo v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato v Amsterdamu.

Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini in ženini smrti je zašel v hude finančne težave. Moral je prodati hišo in dragocenosti, da je izplačal dolžnike. Ustvaril je okoli 700 slik, 300 grafik in več kot 1.600 risb.

