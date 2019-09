Krečič je v svoji dolgi karieri proučeval slovensko umetnost in arhitekturo 19. in 20. stoletja, umetnostno kritiko v času med vojnama, vprašanja slovenske avantgarde v evropskih okvirih ter od osemdesetih let naprej življenje in delo arhitekta Jožeta Plečnika. O zadnjem je napisal več kot deset knjig.

Sarival Sosič je od leta 1992 kustos v Mestni galeriji Ljubljana. Foto: RTV Slovenija/Tina Rakoše

Diplomiral je leta 1970 na Filozofski fakulteti, kjer je 12 let pozneje tudi doktoriral. Leta 1996 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja. Leta 1971 je bil zaposlen kot kustos umetnostne zbirke v Goriškem muzeju v Novi Gorici, od leta 1973 kot kustos za industrijsko oblikovanje v Arhitekturnem muzeju Ljubljana, od leta 1978 do upokojitve leta 2010 pa je bil njegov direktor.

Med letoma 1987 in 1998 je bil gostujoči profesor na katedri za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 1998 pa na Fakulteti za arhitekturo iste univerze. Od leta 2004 do 2011 je sodeloval kot predavatelj s Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, od leta 2004 sodeluje z Visoko šolo za dizajn. Dolga leta je predaval tudi na številnih univerzah po Evropi in ZDA.

Sosiča odlikuje široko razumevanje umetnosti in kulture

Sarival Sosič je leta 1987 diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani, leto prej pa na Filozofski fakulteti vpisal še študij umetnostne zgodovine ter primerjalne književnosti in literarne teorije. Po diplomi je leta 1997 pridobil še naziv magister umetnostne zgodovine.

Od leta 1992 je kustos za novejšo umetnost v Mestni galeriji Ljubljana, kar mu je omogočilo stik s številnimi ustvarjalci in njihovim delom ter hkrati prebudilo željo po intenzivnejšem znanstvenem raziskovanju, predvsem razstavnega oblikovanja, strategije razstavljanja oziroma vizualizacije in ambientalizacije razstav v Sloveniji.

Tema njegove doktorske naloge na Akademiji za likovno umetnost na oddelku za oblikovanje je bila Nagovor likovnih razstav, zasnovanih kot celovit vizualni organizem v slovenskih galerijah od leta 1945 do 2000. Leta 2006 je pripravil tudi razstavo Vizualni nagovori. Postavitve likovnih razstav 20. stoletja v Sloveniji. Predan je tudi fotografiji in raziskovanju njenega pomena znotraj širše likovne umetnosti oz. z raziskovanjem sodobnih likovnih projektov v povezavi s prostorskimi postavitvami, je sporočil član žirije Boris Gorupič. Žirijo sta sestavljala še Alenka Trebušak in Milček Komelj (predsednik).