V Posavskem muzeju želijo hrvaški javnosti s tematsko razstavo izbranih del z motivi Dalmacije in hrvaškega primorja predstaviti slovensko umetnico in donatorico brežiškega muzeja. Foto: Posavski muzej Brežice

Ravno v Zagrebu, kjer je slovenska umetnica leta 1937 kot študentka začela svojo umetniško pot, bodo nocoj odprli njeno razstavo. Postavitev Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) Med Zagrebom in Dalmacijo si bo mogoče ogledati v studiu Moderne galerije Josip Račić do 2. septembra. Njen umetniški opus je večinoma posvečen naravi v vsej njeni lepoti, piše na spletni strani galerije.

Postavitev Likovni svet Alenke Gerlovič (1919–2010) Med Zagrebom in Dalmacijo si bo mogoče ogledati v studiu Moderne galerije Josip Račić do 2. septembra. Foto: Posavski muzej Brežice

Izbor najmonumentalnejših pejsažev

Razstavili bodo izbor najmonumentalnejših pejsažev, okoli 20 del iz njenega slikarskega opusa – med njimi so akrili in akvareli iz zbirke Posavskega muzeja Brežice, ki so nastali med letoma 1961 in 1991. Umetnica jih je muzeju podarila leta 2005.

Kustosinja razstave, muzejska svetovalka iz brežiškega muzeja Oži Lorber, je ob razstavi zapisala, da akvareli Alenke Gerlovič z motivi iz sredozemskega sveta, ki so nastajali med letoma 1961 in 1968 kot skice za poznejša slikarska dela, predstavljajo samosvoje krajine, ki nakazujejo njeno poznejšo slikarsko pot.

Pomen zagrebške likovne akademije za slovensko likovno umetnost

Z razstavo bodo obenem počastili umetnico in spomnili na pomen zagrebške likovne akademije za slovensko likovno umetnost v obdobju pred drugo svetovno vojno, so zapisali pri galeriji. Iz Posavskega muzeja Brežice pa so sporočili, da želijo hrvaški javnosti s tematsko razstavo izbranih del z motivi Dalmacije in hrvaškega primorja predstaviti slovensko umetnico in donatorico brežiškega muzeja.

Ker jo je sredozemska krajina pritegnila "z izrazito jasnostjo in likovnimi elementi, ki jih je razpoznala v njej, je umetnica v akvarelih, ki jih predstavljajo različice otokov in otočja, popolnoma osvobojena akademsko začrtanih likovnih principov, z jasno, konstruktivno črtno risbo ubrala pot k stilizaciji v ploskovno abstrahiranje. Na drugih delih je že poudarila teksturo, ki jo je ustvarila z različnimi potezami barvne površine, in kasneje izrazila v akrilni reliefnosti."

Z razstavo bodo počastili umetnico in spomnili na pomen zagrebške likovne akademije za slovensko likovno umetnost v obdobju pred drugo svetovno vojno. Foto: Posavski muzej Brežice

V Posavskem muzeju Brežice so razstavo pripravili ob letošnji 70-letnici delovanja muzeja in stoletnici umetničinega rojstva. Hkrati so se želeli zahvaliti umetnici, ki je v Brežicah preživela otroška leta in tamkajšnjemu muzeju zapustila "pomemben delež svojega neumornega dela" – pomemben del akrilnih slik, akvarelov in več kot tisoč risb, skic in grafik ter ves zasebni arhiv.

Njen umetniški opus je večinoma posvečen naravi v vsej njeni lepoti. Foto: Posavski muzej Brežice

Svobodomiselna intelektualka

Alenka Gerlovič se je leta 1919 rodila v Ljubljani. Po študiju in diplomi v Zagrebu se je vrnila v okupirano Ljubljano in se kot svobodomiselna intelektualka pridružila Osvobodilni fronti. Po osvoboditvi je v Ljubljani delovala kot scenografka Slovenskega narodnega gledališča, pozneje je poučevala na gimnaziji, zatem se je posvetila likovni vzgoji osnovnošolcev. Dejavno se je vključila v kulturniško življenje Društva slovenskih likovnih umetnikov. Študijsko je potovala po vsem svetu, med drugim se je študijsko izpopolnjevala v Parizu, v grafičnem ateljeju enega vodilnih nemško-francoskih umetnikov prejšnjega stoletja Johnyja Friedlaenderja.

Leta 1981 je prejela nagrado Prešernovega sklada. Umrla je v Ljubljani leta 2010.