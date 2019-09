Na festivalu, ki poteka v znamenju ekstravagantne ljubezni, bo nastopilo več kot 30 mednarodno priznanih umetnikov, ki na festivalsko problematiko odgovarjajo z interdisciplinarnimi, interaktivnimi in prostorskimi instalacijami, pa tudi z videoposnetki, fotografijami, umetniškimi knjigami, manifesti, predavanji in performansi.

Maja Smrekar v svojih projektih razmišlja predvsem o vplivu naravnih ali tehnoloških sprememb na družbo in pa, kako se slednja sooča s sprejemanjem drugega. Foto: Maja Smrekar / Galerija Kapelica

Ekstravagantna ljubezen je tista, ki prevprašuje, kaj pomeni imeti rad drugega, svoje okolje ali sebe, ko se rešimo pričakovanj, ki jih zastavlja družba, ter globalno in lokalno okolje, razmišljajo organizatorji. Pogled usmerja v prihodnost, ki jo že živimo, ter ruši pričakovanja in gradi nove ideje o romantični ljubezni, družini in prijateljstvu.

Maja Smrekar bo v zagrebškem Tehniškem muzeju Nikole Tesle izvedla znani performans, v katerem se ukvarja s teorijo preobrazbe v žival ter z razmišljanji o družbeni in ideološki instrumentalizaciji ženskega telesa in dojenja. Performans o vzporedni evoluciji razmerij med človekom in psom bo nato na sporedu festivala vsak dan do nedelje. Kot je napovedala umetnica, bo v sklopu festivala nekaj dni začasna "mama" mladičem psov v sodelovanju z združenjem za blaginjo in zaščito živali Indigo, a mladičev ne bo dojila.

Betina Habjanič v svojem performansu opozarja na potrošniško družbo, kjer so življenja različnih živih bitij drugače vrednotena, in kjer se etika rastlin, živali in ljudi utemeljuje skozi funkcionalizem prehranske verige. Foto: Zavod Kersnikova - Galerija Kapelica

Betina Habjanič bo na festivalu nastopila zgolj danes, prav tako v prostorih zagrebškega tehniškega muzeja. S svojim performansom, med katerim bo med drugim šivala truplo prašiča, opozarja na sodobno potrošniško kulturo, ki je posledica antropocentričnega razumevanja sveta, v katerem se etika rastlin, živali in ljudi utemeljuje skozi funkcionalizem prehranske verige.

Zagrebško občinstvo bo imelo priložnost videti tudi norveško umetnico Zane Cerpina s Knjigo ljubezenskih ugrizov. Njen umetniški medij je koža partnerja, ki ga že tri leta grize, in ugrize fotografira. V fokusu umetnice so ljubezen in skrb, a tudi želja in potreba, da bi ugriznila.

Med izvajalci so organizatorji izpostavili še srbskega avtorja Branka Miliskovića, ki združuje kabaret, opero, gledališče, fotografijo in film ter se naslanja na zgodovinske, pogosto politične dogodke, da bi zastavljal vprašanja o občutku kolektivnega in univerzalnega spomina, kot bo to v njegovem performansu Pesem vojaka na straži (Lili Marlen tretje svetovne vojne).

Napovedani so performansi Adama Zaretskega in Nicka Zhuja iz ZDA, Julischke Stengele iz Avstrije, Roce Canibal iz Španije ter vrste hrvaških avtorjev, kot sta Siniša Labrović in Josip Pino Ivančić. Ekipo kustosov festivala vodi znani norveški kustos Stahl Stenslie, članici pa sta Klara Petrović in Luja Šimunović iz Hrvaške. Festival bo do 10. oktobra potekal tudi v Splitu in na otoku Korčula.

Organizator mednarodnega festivala Ekstravagantna telesa je biro za sodobne umetniške prakse Kontejner.