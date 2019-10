Maja Kastelic je prejela plaketo za ilustracije za knjigo Koozi, ki je izšla pri jordanski založbi. Foto: bibiana.sk

Mednarodni Bienale ilustracije Bratislava (BIB) od leta 1967 dalje vsako drugo leto organizira slovaško ministrstvo za kulturo, glavni organizator pa je mednarodna hiša umetnosti za otroke Bibiana.

Prejemnik glavne nagrade je Hassan Moosavi za ilustriranje knjige Boxer. Foto: bibiana.sk

Pestra bera različnih lovorik

BIB, ki je s tekmovanjem in razstavo ena največjih tovrstnih manifestacij na svetu, so odprli v petek in ob tem razglasili letošnje nagrajence. Ob vsaki izdaji mednarodna žirija podeli več lovorik. Tokratni prejemnik glavne nagrade BIB-a je iranski ilustrator Hassan Moosavi za knjigo Boxer, v sklopu bienala so podelili tudi pet zlatih jabolk, pet plaket in štiri častne pohvale založnikov.

O izgubljenem mačjem prijatelju

Med prejemniki plaket je torej tudi slovenska umetnica Maja Kastelic. Knjiga Koozi, za ilustriranje katere je bila nagrajena, prinaša "čudovito zgodbo o izgubljenem mačjem prijatelju, premagovanju strahov in iskanju poti od enega do drugega," lahko preberemo na ilustratorkinem profilu na Facebooku.

Maja Kastelic (1981). Foto: BoBo

Maja Kastelic je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani ter študij nadaljevala z magistrskim programom Filozofija in teorija vizualne kulture Fakultete za humanistične študije v Kopru. Deluje kot slikarka in ilustratorka. Za slikanico Deček in hiša je prejela več nagrad, predstavila se je tudi na več samostojnih in skupinskih razstavah.

Slovenske barve zastopane tudi v žiriji

Razstava BIB predstavlja mozaik najboljših ilustracij otroških knjig z vsega sveta, na tokratni izvedbi bienala na razstavi sodeluje 49 držav, iz vsake pa se lahko predstavi do 15 avtorjev, ki so izdali knjigo v zadnjih treh letih, če gre za prvo udeležbo na bienalu, pa veljajo objave v zadnjih petih letih.

Že vrsto let je pobudnik in organizator za sodelovanje slovenskih avtorjev sekcija ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) pod vodstvom Irene Majcen, ki je tudi sama ilustratorka. V desetčlansko mednarodno žirijo je bila tokrat povabljena tudi slovenska likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe, ki sistematično spremlja področje ilustracije, še piše v sporočilu ZDSLU-a.

Na 27. BIB-u Slovenijo poleg nagrajene Maje Kastelic zastopajo še Mojca Cerjak, Andreja Gregorič, Lojze Kalinšek, Kiki Klimt, Tanja Komadina, Kristina Krhin, Polona Lovšin, Manca K. Musil, Andreja Peklar, Arjan Pregl, Alenka Spacal, Peter Škerl, Huiquin Wang in Maša P. Žmitek.