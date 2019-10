Matjaž Geder, Šola. Foto: Galerija Božidar Jakac

Na razstavi Na krilih, ki jo odpirajo danes ob 18.00, se umetnik ukvarja predvsem s perečimi temami sodobne družbe. Odpira vprašanja o družbenih sistemih, o posameznikovem uporu in hrepenenju po svobodi, k čemur teži že v formativnih letih odraščanja. Kot učitelj likovne umetnosti Geder takšen boj mladostnikov spremlja vsak dan, pa tudi druge drobce njihovega sveta, njihova zanimanja in uporništvo.

Matjaž Geder, Let. Foto: Galerija Božidar Jakac

Naslov razstave se nanaša tako na mladostniško vznesenost in prestopanje mej kot tudi željo po preseganju konfliktov, navdih in let domišljije. Tematsko dopolnjujejo postavitev papirna letala, potiskana z ovoji psiho-farmakoloških tablet, ki – kot so zapisali v galeriji – odražajo željo po premikanju, osvoboditvi iz spon družbenih sistemov ter nadzora v šolah in družinah.

Obenem so simboli duševnih stisk in epidemije poseganje po antidepresivih in pomirjevalih, h katerim se za "normalno funkcioniranje v disfunkcionalnem svetu" zateka vse več mladih.

Matjaž Geder se je leta 1976 rodil v Murski Soboti. Po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je nadaljeval študij na likovnem oddelku Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, kjer je diplomiral leta 2002. Kot likovni pedagog in mentor gledališkega kluba je zaposlen na Osnovni šoli II v Murski Soboti. Kot član gledališke skupine Ars Altera Pars je nastopil v performansih, kratkih filmih in lutkovnih predstavah. Posveča se predvsem grafiki, ilustraciji in slikarstvu. Živi in ustvarja v Gornji Radgoni.

Njegova dela bodo v Kostanjevici na Krki na ogled do 15. decembra.