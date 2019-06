Knjiga II, 2019, mešana tehnika na papir, 26 x 39 cm. Foto: Boštjan Pucelj, arhiv KDK.

Gre za tehniko, povezano z gibanjem, ki se je v ZDA pojavilo po drugi svetovni vojni in je vplivalo na selitev slikarskega eksistencializma v Evropo, je zapisala kustosinja razstave Nina Jeza. Vehovarja opisuje kot "umetnika navdiha, ki skozi preplet naravnega pogleda in racionalnega razmisleka ustvarja iluzijo veličine, glamurja in večnosti sveta narave".

Pri njegovem slikarstvu gre sicer za tehniko, ki se osredotoča na snovne nanose materije, za tako imenovano pinturo materico oziroma umetniški slog iz 50. let prejšnjega stoletja, ki ga je vpeljal predvsem Španec Antoni Tapies (1923–2012).

Razstava bo odprta do 18. avgusta. Foto: Boštjan Pucelj, arhiv KDK.

Vehovar izhaja iz lastnega časa, pri čemer upodablja spomine, ki pa jih ni le naslikal, temveč jih je z enakovrednim zastopanjem nelikovnih materialov ter dodajanjem teh na platno "izrecno materializiral", zapiše Jeza. Pri tem kot umetnik uporablja pastozne nanose, ki se ob nanosu posušijo in še dodatno materializirajo sliko.

Vehovar je "svoje sanje uresničil s popotovanjem po ameriških stepah in pragozdovih, kjer še živijo bizoni, moškatno govedo in medvedi – grizliji, v tako imenovanih naravnih rezervatih in prerijah", je še zapisala kustosinja razstave.

Blaž Vehovar je kot slikar leta 2008 diplomiral na beneški umetnostni akademiji, od leta 2005, ko je začel razstavljati, pa se je predstavil v Benetkah v sklopu tamkajšnjega 51. bienala, v Krškem, Sevnici, Piranu, Ljubljani, Celju, Slovenj Gradcu, Podsredi, na Ptuju in še drugje. Živi in ustvarja v Ljubljani.

