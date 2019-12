Robertina Šebjanič deluje na področju preučevanja živih sistemov (bio umetnosti) in zvoka.Foto: MGML/Miha Godec

Življenje in razvoj v temi namreč sprožita vprašanje, kako proteus zaznava prostor in kako se v njem orientira. ker je njegov vid zakrnel, je evolucija poskrbela za razvoj drugih čutov, predvsem voha. Onesnaževanje voda torej ne povzroča zgolj kopičenja strupov v njegovem telesu, temveč mu onemogoča še en način zaznavanja okolja.

V Galeriji Tobačna je vrata odprla razstava Robertine Šebjanič z naslovom Vodni somrak_Ligofilija. Razstavljena bo serija projektov Ligofilija, ki jih umetnica, ki ustvarja na področju preučevanja živih sistemov oz. bio umetnosti in zvoka, razvija od leta 2017.

V projektih tematizira mehiškega aksolotla in človeško ribico ter njuno ljubezen do teme.

Na ogled bo prostorska postavitev Neotenični prebivalci teme_Ligofilija, videoesej Piscis ludicrous/Zamaknjeni pogled_Ligofilija, zvočna kompozicija Črne kaplje_Ligofilija in novonastalo delo Odorantur_Ligofilija, s katerim umetnica gledalca popelje v proteusovo okolje s pomočjo vzbujanja različnih čutnih zaznav, so zapisali v galeriji.

Raziskovalni projekti Robertine Šebjanič, ki v razstaviščih dobijo obliko interaktivnih instalacij, se osredotočajo predvsem na kulturološko, politično in biološko stvarnost tako morskih kot sladkovodnih okolij.

Tokrat je umetnica v precep vzela zoološko fascinantni vodni živali, ki živita na različnih kontinentih in jima skupno ni zgolj skrivanje pred svetlobo, pač pa sta primer tako vzporedne evolucije kot tudi endemizma. V naravnem okolju prvega najdemo le v močvirjih jezer okoli mesta Ciudad de Mexico, drugega pa v Evropi v jamah Dinarskega krasa.

Foto: MGML/Miha Godec

Nacionalna simbola dveh zelo različnih družb

Dvoživki sta se prilagodili na specifične razmere svojega habitata, ta pa se je močno spremenil zaradi človeških posegov, bodisi pretiranega lova ali naseljevanja tujerodnih vrst, predvsem pa zaradi onesnaženja v zadnjih 50 letih. Posledično sta se oba plenilca, ki sta bila nekdaj na vrhu prehranjevalne verige, znašla med ogroženimi živalskimi vrstami.

Za aksolotla in proteusa je značilna izjemna dolgoživost, odlikujejo ju nenavadne regenerativne sposobnosti; tudi v odraslosti ohranjata večno mladostnost. Te lastnosti so pripomogle k njuni vpletenosti v starodavne mite, postala sta del kulturne dediščine, narodna simbola, prvi v Mehiki in drugi v Sloveniji, hkrati pa ju postavljajo v središče visokotehnološkega znanstvenega raziskovanja, pri čemer je treba omeniti, da večina osebkov aksolotla danes živi v laboratorijih.

Foto: MGML/Miha Godec

Projekt je izveden v koprodukciji z zavodom Projekt Atol.