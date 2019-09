Ustanoviteljica galerije, zbiralka in odvetnica Lisa Fehily, je izbrala skupino po njenem prepričanju najbolj vznemirljivih avstralskih in mednarodnih umetnic.

Galerija bo promovirala dela osmih avstralskih in dveh mednarodnih umetnic. To so Cigdem Aydemir, Lisa Roet, Louise Paramour, Monika Behrens, Kate Rohde, Kate Baker, Deborah Kelly in Coady ter mednarodni umetnici Kim Lieberman in Sonal Kontaria.

Uvodna razstava z naslovom Galerija Finkelstein predstavlja bo na ogled do 28. septembra. Foto: Galerija Finkelstein

Liso Fehily sta k ustanovitvi galerije spodbudili slaba zastopanost umetnic v avstralskih nacionalnih zbirkah in kampanja Nacionalnega muzeja za ženske v umetnostih v Washingtonu #Fivewomenartists.

"Že več let sodelujem z umetnicami in umetniki. Pri tem sem bila večkrat priča, da so bile umetnice spregledane, da njihova dela niso bila vključena v pomembne razstave, in tudi v zbirkah institucij prevladujejo dela umetnikov," je besede Lise Fehily povzel spletni portal Art Daily.

Po zadnjih podatkih umetnice v primerjavi z umetniki v komercialnih galerijah v Avstraliji predstavljajo 40 in v državnih muzejih 34 odstotkov. Galerija Finkelstein želi to nesorazmerje spremeniti, pri čemer izhaja iz kampanje washingtonskega muzeja, v kateri so leta 2016 obiskovalce spraševali, ali znajo našteti pet umetnic, piše spletni portal.