Papež Frančišek na sprejemu ni skrival zadovoljstva z umetnikovim delom, poroča TV Slovenija.

Doprsni kip nadnaravne, trojne velikosti je Simčič ustvaril iz enakega kamna, kot je Michelangelo ustvaril Davida ‒ iz marmorja znamenitih kamnolomov italijanske pokrajine Carrare. Podstavek je narejen iz dvobarvnega hotaveljskega marmorja.

Doslej je kipe zavračal

Kip je izdelal s papeževo privolitvijo, kar si šteje v izjemno čast in ponos, saj je papež Frančišek to doslej zavračal. Ko so mu v rodnem Buenos Airesu v katedrali, kjer je maševal kot nadškof, postavili kip, ga je takoj ukazal odstraniti, je pojasnil Simčič.

Aprila 2016 je slovenski veleposlanik pri svetem sedežu Tomaž Kunstelj organiziral, da se je kipar prvič osebno srečal s papežem. Tedaj mu je tudi sam izročil mapo s skicami in idejno zasnovo portreta.

Sedem neskončnih trenutkov papeža Frančiška

Umetnik Simčič je nedavno v ljubljanski stolnici predstavil cel opus kiparskih portretov papeža Frančiška v bronu in kamnu. Eden je zdaj dobil mesto v Vatikanu, za druge pa si njihov avtor želi, da bi jih pod svojo streho vzele različne katedrale po svetu.

Papeževo mimiko in fiziognomijo je poleg dostopnih fotografij in posnetkov preučil skozi druge portrete v bronu, ki jih Simčič imenuje Sedem neskončnih trenutkov papeža Frančiška.

Načrtuje pa tudi že nov projekt, Jezusa pred vnebohodom, ki bi ga rad razstavil v Firencah.