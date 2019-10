Rembrandt van Rijn, Naj otroci pridejo k meni, 20. leta 17. stoletja. Foto: Wikipedia

Njegove domneve je stroka tudi potrdila. Ne le, da je slika zdaj zares pripisana Rembrandtu, živahen mladenič v zgornjem delu slike, ki se predrzno sklanja čez spodaj upodobljene figure, je zares umetnikov avtoportret, kot ga poznamo tudi iz številnih Rembrandtovih jedkanic in zgodovinskih slik.

Detajl slike Naj otroci pridejo k meni s slikarjevim avtoportretom (levo). Foto: Wikipedia

Slika Naj otroci pridejo k meni, ki jo je Jan Six na dražbi v Nemčiji kupil za 1,5 milijona evrov, bo eno izmed del, ki jih bodo prihodnje leto na ogled postavili v muzeju Ashmolean v Oxfordu. Razstava bo posvečena zgodnjim delom znamenitega nizozemskega slikarja, združila pa bo 34 njegovih slik in deset slik njegovih najpomembnejših sodobnikov. Delo Naj otroci pridejo k meni bo na britanskih tleh razstavljeno prvič.

Razstava se bo osredotočala na umetnikovo ustvarjalno obdobje med letoma 1624 in 1634 in bo pripovedovala o meteornem vzponu umetnika. Poleg slik bodo razstavili tudi okoli 90 risb in grafik.

Razstava bo združila 34 Rembrandtovih slik, ob te pa postavila tudi nekaj del njegovih sodobnikov. Foto: EPA

Prvo desetletje je ključno za razumevanje celotne Rembrandtove kariere, pravi kustos razstave Christopher Brown. "Iz zgodnjih slik, grafik in risb je razvidno, kako je mladi umetnik iskal svoj lasten slog, se spopadal s tehničnimi težavami in delal napake. Vendar pa je bil njegov napredek izjemen in dela, ki bodo vključena v razstavo, bodo ta izjemen razvoj prikazala iz leta v leto," pravi.

Rembrandt van Rijn, Prodajalec očal (Alegorija vida), 1624-1625. Foto: Wikipedia

Na ogled bo tudi Rembrandtovo najzgodnejše delo Prodajalec očal (1624–25), ki deluje še surovo in nerodno, naslikan pa je z za Rembrandta neobičajno paleto. Umetnik tedaj še ni obvladal medija, okornost dela pojasnjujejo strokovnjaki. Razstava si bo zato zastavila vprašanje, kako je mogoče, da je le šest let pozneje Rembrandt lahko naslikal izjemno sliko Jeremije, ki žaluje zaradi uničenja Jeruzalema.

Rembrandt van Rijn (1606–1669) se je rodil v Leidnu na Nizozemskem kot sin premožnega mlinarja. Slikarstvo je študiral v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato v Amsterdamu. Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini in ženini smrti je zašel v hude finančne težave, da je lahko poplačal dolgove, pa je moral prodati hišo in dragocenosti. Za seboj je pustil obsežen opus okoli 700 slik, 300 grafik in več kot 1.600 risb.

Razstava Mladi Rembrandt bo v muzeju Ashmolean na ogled od 27. februarja do 7. junija prihodnje leto.