Zmedeni in rahlo prestrašeni mimoidoči Novozelandci so novo pridobitev opisali kot "lovecraftovsko (ameriški pisec čudaške, srhljive proze) nočno moro". Delo z naslovom Quasi je ustvaril novozelandski umetnik Ronnie van Hout, ki stvaritev opisuje kot "delni avtoportret".

Roko so mestne oblasti na streho wellingtonske galerije danes spravile s pomočjo helikopterja, načrtovana rezidenca na strehi bo trajala tri leta.

Komentar umetniškega ustvarjanja?

Čeprav so nekateri na to že pomislili, je predstavništvo galerije že zanikalo, da bi bil kip, ki je nastal že leta 2016, mišljen kot upodobitev ali karikatura ameriškega predsednika Trumpa.

"Predloga za orjaški hibrid roke in obraza so bili posnetki umetnikovih telesnih delov," je zapisano na njihovi spletni strani. "Zdi se, kot da je "umetnikova roka" dobila lastno pošastno življenje." Ime namiguje tudi na to, da se umetnika navezuje na Kvazimoda, iznakaženega protagonista Hugojevega klasičnega romana Notredamski zvonar.

Tamkajšnji prebivalci si na družbenih omrežjih dajejo duška: novo mestno pridobitev opisujejo kot "vročično nočno moro" in kot "nekakšno pošastno, zlohotno bitje", drugi pa opozarjajo, da je vsaka publiciteta dobra stvar in da galerija izredno premeteno opozarja nase.

Izgnan iz Christchurcha

Quasi strahu pred višino najbrž nima: zadnja tri leta je preživel na strehi umetnostne galerije v Christchurchu, kjer je nekega lokalnega umetnostnega kritika tako razbesnel, da je napisal manifest desetih razlogov, zakaj se je nakaze treba znebiti. (Prvi in glavni razlog je bil, da je Quasi "enovrstična šala", ki razen elementa presenečenja in začetnega šoka ne ponuja ničesar, eden od "pomožnih" razlogov pa, da roka prezirljivo in posmehljiv uperja prst v mimoidoče in pisarniške delavce pod seboj.)

Nekateri tviteraši so ubrali subverzivni pristop in zahtevajo, naj "gnusno roko" vrnejo Christchurchu, češ da "je njihova".