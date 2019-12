Veliko razstavo bodo uresničili v bližajočem se novem letu, ko bo minilo 500 let od slovesa tega velikega renesančnega mojstra.

Rafael, Avtoportret, 1506. Foto: EPA

Rafaelov opus bodo predstavili v razstavišču Scuderie del Quirinale, kjer bodo na ogled postavili približno 200 del, od tega 100 Rafaelovih. Brez pomoči Uffizija seveda ne bo šlo - firenška galerija jih bo posodila več kot 40.

Rafael, Portret Binda Altovitija, ok. 1514. Foto: Wikipedia

"Obsežen korpus več kot 100 Rafaelovih slik in risb, zbranih skupaj ob tej priložnosti, bo največji, kar jih je bilo doslej predstavljenih v svetovnem merilu," obljubljajo v muzeju. Rafaelove slike bod seveda jedro postavitve, ob te pa bodo postavili tudi dela drugih umetnikov, ki bodo za primerjavo in dodatno osvetlitev umetnosti v Rafaelovem času.

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini je ob oznanitvi pregledne razstave dejal, da bo ta "primeren poklon vplivu in slavi tako univerzalnega umetnika ob 500-letnici njegove smrti".

Rafael, Spremenjenje na gori, 1520. Foto: Wikipedia

Poleg Galerije Uffizi v Firencah bo dela za razstavo posodil tudi Louvre - iz pariškega muzeja prihaja pet del. Posoja umetnin je del dogovora, ki sta ga Italija in Francija sklenili ob pripravi na veliko razstavo ob 500-letnici smrti Leonarda da Vincija, ki so jo pripravili v Louvru, ob tem pa si iz Italije po pogajanjih izposodili nekaj ključnih del.

Rafael Santi se je rodil leta 1483 v Urbinu. Šolal se je pri očetu zlatarju in slikarju ter pri Peruginu. Delal je v Perugii, Firencah in nato v Rimu. V svojem 12-letnem bivanju v Rimu je bil varovanec dveh papežev, Julija II. in Leona X. Leta 1514 je postal glavni arhitekt stavbarnice sv. Petra, leto zatem ga je papež imenoval za svojega glavnega svetovalca, nadzornika vseh starin v Rimu in vodjo dejavnosti kurije.

Kot slikar je poznan po čistih formah, klasični, skrbno zasnovani kompoziciji, svetlem, toplem koloritu ter dostojanstvu in idealizirani lepoti figur in obrazov. Bil je izvrsten portretist in nam zapustil nekaj čudovitih portretov sodobnikov.

Foto: EPA

Razstava v Scuderie del Quirinale bo na ogled od 5. marca do 2. junija 2020.