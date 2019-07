Umetnikov avtoportret. Foto: Wikipedia

Restavracija naj bi bila dokončana do leta 2021.

Večerje in gostije na platnu

Sliko Večerja pri Papežu Gregorju I. je manieristični slikar ustvaril leta 1572 in krasi steno Bazilike samostana sv. Marije na Monte Bericu v Vicenzi. Slika spada med Veronesejeve znane upodobitve večerij, kronološko pa se uvršča med sliko Večerja v Simonovi hiši (1570) ter umetnino Gostija v Levijevi hiši (1573).

Vsako leto si delo v omenjeni baziliki ogleda na milijone romarjev.

12 romarjev, med njimi Jezus

Večerjo pri Papežu Gregorju I. je pri Veroneseju naročil njegov stric, pater Domenico Grana, ki je upodobljen na levi strani dela, kot je tedaj velevala tradicija, pa je slikar v delo vključil svoj avtoportret v podobi v rumeno oblečene figure na desni, ki opazovalcu kaže hrbet. Kot je razvidno že iz naslova, je dogajanje na sliki postavljeno med večerjo, ki jo gosti Papež Gregor I. in se je udeležuje 12 romarjev, med katerimi naj bi se po legendi nekega dne znašel tudi Jezus, ki je na sliki upodobljen poleg papeža, o delu piše na strani Arte.si.

Paolo Veronese: Gostija v Levijevi hiši oziroma Zadnja večerja, 1573. Foto: Wikipedia

Spletni portal navaja tudi, da so 10. junija 1848 sliko avstrijski vojaki razrezali na 32 delov, a se je tedanji cesar nato zavzel za njeno restavracijo.

Paolo Veronese (1528–1588) se je rodil v Veroni. Učil se je pri očetu kiparju. Nanj so med drugim vplivali Tizian, Giorgione in Tintoretto. Ustvarjal je tako freske v vilah in palačah kot tudi oltarje in manjše nabožne slike. Slikal je tudi mitološke, alegorične in historične prizore ter portrete. Njegova dela so imela močan vpliv v 18. stoletju na umetnike, kot so bili Carracci, Rubens, Tiepolo in Watteau.