250 ton težka skulptura, ki jo sestavljata dva 28 metrov široka in 60 metrov visoka loka, bo postavljena tako, da bo segala čez izjemno zasedeno belgijsko avtocesto E411 med mestoma Namur in Luxembourg.

Leta 1941 rojeni Bernar Venet se je odločil za to lokacijo, ker tam v razdalji približno 15 kilometrov ni javne razsvetljave, ki bi kvarila pogled na njegovo delo. Skulpture predvidoma ne bodo odprli do oktobra, postavljati pa jo bodo začeli še v tem mesecu, poroča časopis The Guardian.

Začetek postavljanja v avgustu

2,5 milijona evrov vredno skulpturo si je sprva želel postaviti v Franciji, a so ga tamkajšnje oblasti najprej zavrnile, nato pa je sam zavrnil ponudbo, ker so mu kot pogoj za postavitev dela ponudili, da ga mora prebarvati na rdeče. Zdaj bo umetnino postavil v sodelovanju z belgijskim podjetjem CMI in njegovo dobrodelno fundacijo.

Bernar Venet ob svoji skulpturi z naslovom 30.5º Arc x 5, ki od leta 2004 stoji pred vhodom v Institutom za moderno umetnost v Valenciji v Španiji. Foto: EPA

Za fiksiranje umetnine bodo uporabili 1000 ton betona, kljub njeni zamišljeni prehodni naravi pa bodo ob avtocesti ustvarili tudi dve območji, ki bosta namenjeni občudovanju najvišje javne skulpture v loku na svetu.

Ideja, ki je tri desetletja in pol čakala na realizacijo

Venet, ki je podobne 22-metrske loke postavil tudi v bližini Versaillesa, je dejal, da so seveda že obstajali višji zgodovinski objekti, a bo njegova umetnina prva tovrstna struktura v loku takšne velikosti.

Sicer pa je svoj Arc Majeur zasnoval že leta 1984. "Ničesar podobnega ni nikjer na svetu. Umetnina bo vidna do razdalje treh kilometrov," je dodal. Kot zanimivost je omenil, da to ni umetnina, ob kateri bi se človek ustavil, da si jo ogleda, temveč jo bo videl v prehajanju in tudi zapeljal skoznjo, še piše The Guardian.

Leta 2011 postavljeni Venetovi loki v bližini Versaillesa. Foto: Wikipedia