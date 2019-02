Kiparka v svojem delu preizprašuje človeško eksistenco v ključnih življenjskih fazah. Foto: Galerija Media Nox

Bivanjski medprostori Anja Kranjc

26. 2. - 10. 4. 2019

Galerija Media Nox, Maribor

Bivanjski medprostori so ambientalna kiparska postavitev cikla V belo, sestavljenega iz različnih figuralnih motivov.

Kiparski cikli Anje Kranjc presegajo ustaljene materiale in postavitve, saj se skorajda organsko razraščajo po razstavnem prostoru in ustvarjajo ambientalno instalacijo. Kot so zapisali v galeriji, ki spada pod okrilje Mladinskega kulturnega centra (MKC) Maribor, tvori umetnica markanten opus, ki ga je ustvarila s prepričljivim osebnim slogom.

"Njene domiselne upodobitve so za gledalca močna izkušnja, h kateri verodostojno dodaja bolj kot ne filozofsko preizpraševanje človeške eksistence v ključnih življenjskih fazah, zaradi česar učinkujejo nanj še silnejše."

Anja Kranjc, doma iz Šempetra pri Gorici, je iz kiparstva diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (ALUO), leta 2011 pa pod mentorstvom Matjaža Počivavška in Igorja Škamperleta tudi magistrirala. Še preden je vpisala študij na Akademiji, je obiskovala kiparske delavnice pri Jakovu Brdarju. Poleg kiparstva se ukvarja tudi s slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo.

Kiparka je prejela Prešernovo nagrado za študente UL ALUO, svoje delo pa predstavljala na večjem številu samostojnih in skupinskih razstav, tako v Sloveniji kot v tujini. Ustvarja v Vipavi, kjer ima svoj atelje.