Oto Rimele v New Yorku predstavlja svojo Jakobovo lestev

Pop-up razstava bo na ogled le nekaj dni.

New York - MMC RTV SLO, STA

Oto Rimele s svojimi deli gledalca neposredno povabi predvsem k doživljanju. Foto: Mike Crawford

40 let po tem, ko je kot član skupine Laibach prvič obiskal New York, se Oto Rimele v ameriškem kulturnem središču predstavlja v popolnoma drugačnem kontekstu. Na pop-up razstavi so na ogled postavili umetnikove akvarele z naslovom Jakobova lestev.