Inštalacija Back to School Shopping (Nakupovanje za vrnitev v šolo) je precej jasen komentar na ameriško epidemijo strelskih pohodov na šole. Ulični umetnik nam zastavlja retorično vprašanje. Kako dolgo še, preden bo življenje začelo posnemati umetnost?

Neprebojni jopiči v otroških velikostih so okrašeni z animiranimi junaki, kot so Pikachu, Care Bears in Teenage Mutant Ninja Turtles. V na videz nedolžnih škatlah za kosilo so shranjeni paralizatorji, boksarji in replike pištol. Eden od osrednjih eksponatov razstave, ki je prostor našla v skladišču (veleblagovnici) podobni hali v newyorški četrti Chelsea, je arkadna igra z vitrino, polno plastičnega orožja kričečih barv.

Umetnik, ki se predstavlja s psevdonimom WhIsBe (What is Beauty, Kaj je lepota), bi rad v obiskovalcih sprožil močno čustveno reakcijo, ki bi morda vodila v boj proti strelskim pohodom. "Reakcije zasedajo cel spekter od šoka do jeze, ampak ne jeze na moje delo, pač pa jeze spričo tega, da bi taka situacija kmalu lahko bila resničnost," je povedal za agencijo Reuters.

Orožarski lobi ne popusti primeža

V skoraj dveh desetletjih od pokola na srednji šoli Columbine, ki je leta 1999 terjal 13 življenj, ameriško družbo pretresajo redni incidenti take narave. Kampanja ozaveščanja o strelnem orožju in naselju ter zavzemanje za strožje zakone je zaostrila dolgoletno javno debato okrog drugega amandmaja ameriške ustave (ta dovoljuje nošenje orožja). Od leta 1970 je bilo na ameriških šolah zabeleženih že več kot 1300 incidentov, povezanih s strelskim orožjem.