Pomlad v gorah. Olje na platnu, 2019. Foto: Osebni arhiv umetnika

Nagrado, podeljeno na Salonu lepih umetnosti v slovitem pariškem muzeju Louvre, je dobil za sliko Pomlad v gorah, ki jo je naslikal v tehniki olja na platnu.

Mednarodni salon francoskega Nacionalnega združenja lepih umetnosti (SNBA) je potekal 158. po vrsti v razstavišču Carruosel du Louvre, letos med 12. in 15. decembrom. Na njem se je predstavilo več kot šeststo umetnic in umetnikov.

Priznanje Prix Eugène Boudin. Foto: Osebni arhiv umetnika.

Gregor Pratneker se je rodil leta 1973 v Mariboru, kjer še danes živi in ustvarja. Foto: Osebni arhiv umetnika

Razstavo likovnih ustvarjalcev so v Parizu prvič organizirali leta 1865. Postavitve so skozi leta vključevale dela slovitih umetnikov, med katerimi so Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani in Joan Miró. Kot prva Slovenka se je tam leta 1891 predstavila slikarka Ivana Kobilca.

Gregor Pratneker se je rodil leta 1973 v Mariboru, kjer še danes živi in ustvarja. Slika izključno v tehniki olje na platnu. Leta 2006 je diplomiral na oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru, leta 2012 pa še magistriral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V zadnjem času se posveča predvsem krajinam - gozdovom. Prejel je več nagrad, med drugim lani francosko nagrado prix d'excellence de peinture abstrate du salon.