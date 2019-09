V galeriji Levy Gorvy na Manhattnu je do 26. oktobra na ogled 20 slikarjevih del; poleg novejših del je razstavljenih tudi več mojstrovin iz njegove 80-letne kariere. Najstarejša je iz leta 1954, a "slikar črne", ki je v 100. letu starosti še vedno ustvarjalen, je lansko pomlad prav za to za razstavo ustvaril novi deli.

Utrinek z razstave ob Soulagesovi devetdesetletnici v centru Pompidou. Foto: AP

Novi platni sta naslikani v njegovem slogu outrenoir (onstran črne), ki ga je Soulages razvil v poznih 70. letih 20. stoletja. Takrat je sprejel radikalno odločitev, da bo slikal skoraj popolnoma v črni.

Slikar tudi v stotem letu starosti še vedno ustvarja nova dela. Foto: EPA

Soulages, ki ga je nekdanji francoski predsednik Francois Hollande imenoval za "najboljšega živečega umetnika na svetu", slika z debelimi črnimi progami. Od teh se nato igrivo odbija svetloba.

"Zame je to neverjetno, ker ne poznam umetnika, ki se vedno znova ustvarja. Zdi se mi, da se Soulagesova dela nikoli ne ponavljajo," je komentirala soustanoviteljica galerije Dominique Levy. Večina slik na razstavi je iz zasebnih zbirk ali so na posodo iz ameriških muzejev.

Črna je bila barva, ki sem si jo izbral za svoja oblačila takoj, ko sem lahko. Mati je bila ogorčena in mi je rekla: 'Ti že zdaj žaluješ za menoj'. Pierre Soulages

Soulagesova zvezda je vzniknila kmalu po drugi svetovni vojni. Čaščen je v Franciji in predvsem v Evropi, znan kot "Rothko črne" ali "mojster noirja".

Privlačnost luči, ki vznikne iz "odsotnosti barve"

Soulagesovo nenehno izražanje v črni barvi izhaja iz njegovega zanimanja za prvinsko v umetnosti, iskanje najbolj surovega temelja, ki očiščen vsake konotacije misel vrne na začetek in tako poglobi njeno dojemanje. "Na tisoče let se je človek odpravljal v podzemlje, v popolno črnino jam, da bi slikali s črno." Črno je izbral, ker ga vznemirja odsev svetlobe od njene površine. "To niso monokromi. Ganljivo je že samo to, da iz barve, ki naj bi pomenila odsotnost svetlobe, vznikne luč. Želim videti, kako se to zgodi," o svojem slikarstvu pravi umetnik, ki te odseve od črnine dosega z debelimi nanosi barve, pri tem pa si pomaga z orodji, kot so žlice, grabljice in guma.

"Moje orodje ni črna barva, pač pa svetloba, ki od črne odseva," o svojem delu pravi francoski slikar Pierre Soulages. Foto: EPA

Pariški Louvre bo od 11. decembra naprej gostil obsežno retrospektivo Soulagesa, ki trenutno biva v mediteranskem mestu Sete v Franciji. "V Salonu Carré (slavni galeriji italijanskih mojstrovin od 12. do 15. stoletja v Louvru, op. n.) bodo umaknili vse, da bi namestili moja dela," je umetnik o Louvrovem podvigu lani povedal v pogovoru za časopis La Depeche du Midi.