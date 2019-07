Poster House, ki se nahaja v predelu Chelsea, je prvi in doslej edini muzej v ZDA, posvečen izključno plakatom. Kot napovedujejo, bodo prek razstav in drugih dogodkov ter publikacij predstavljali zgodovino plakata od njegovega pojava okoli leta 1800 pa vse do danes.

Muzejska zbirka obsega okoli 7.000 plakatov iz več kot 100 držav, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Ustanovitev muzeja in prenova stavbe, v kateri se nahaja, je stala deset milijonov dolarjev, sredstva so zbrali s prostovoljnimi prispevki.

Zgodovina slovanskih narodov

Alphonse Mucha (1860-1939) se je rodil v kraju Ivančice na Moravskem. Študiral je v Pragi, Münchnu in Parizu. Po letu 1890 se je uveljavil kot reklamni svetovalec in likovni oblikovalec znane igralke Sarah Bernhardt. Ustvaril je več plakatov za njene gledališke predstave in tudi kostume.

Mucha je bil eden glavnih oblikovalcev sloga art nouveau in avtor številnih plakatov, revialnih ilustracij in komercialnih reklam. Za njegov slog je značilna geometrična arabeskna, včasih izumetničena ornamentika, ezoterične ženske figure v zanesenih pozah in skladna umirjena barvna paleta. Oblikoval je tudi bankovce in poštne znamke za Češkoslovaško. Kot slikar je najbolj znan po ciklusu dvajseterice slik velikega formata o zgodovini slovanskih narodov.

Črpanje iz bogate zakladnice Bauhausa

Druga razstava pa je torej posvečena oblikovalskemu studiu Cyan, ki sta ga leta 1992 v Berlinu ustanovila Detlaf Fiedler in Daniela Haufe. Gre za prvo razstavo njihovih zgodnjih plakatov v New Yorku.

Pri Cyanu so bili med prvim, ki so se posvečali oblikovanju plakatov, so začeli uporabljati programa, kot sta Photoshop in QuarkXPress, obenem so črpali iz zgodovine znamenite šole Bauhaus. Za njihove plakate so značilne nasičene barve, dovršeno izvedena besedila in precizne razporeditve. Načela dobrega oblikovanja so obrnili na glavo in tako dokazali, da sporočilu ni treba biti razumljivo na prvo žogo zato, da je oblikovanje uspešno.