Pino Poggi letos praznuje 80 let, ob tej priložnosti pa predstavljajo njegov Arte Utile, gibanje, ki ga je zasnoval.

Foto: KGLU

"V času, ko so marketing in strategije trženja bolj radikalne kot umetniki, umetnosti ne preostane drugega, kot da se umakne v svoj svet in poskuša izvleči iz njega novo upanje. Umetnost Pina Poggija je klic po družbeno in socialno zavezani umetnosti, ki ne bo proizvajala umetniških stvaritev le zase in družbene elite," je ob razstavi zapisal njen kustos Jernej Kožar.

Razstava, ki jo odpirajo danes ob 18.00, ni usmerjena le v dela, ki so nastala v sklopu gibanja Arte Utile, pač pa tudi druge segmente Poggijeve umetnosti. Odpre se že zunaj galerije oziroma kar zunaj mesta, z nedavno obnovljeno skulpturo S, ki je del Poggijevega cikla AU alfabet. Obnovo skulpture sta financirali slovenjgraška občina in galerija, izbor rdeče in rumene barve, ki ju je določil umetnik, pa je sicer med občani sprožil različne odzive.

Umetnost Pina Poggija je prežeta z družbenim angažmajem in povzema umetnikovo politično držo ter njegov pogled na aktualno dogajanje v družbi, pa tudi razočaranje nad sodobno umetnostjo, ki se je preveč oddaljila od gledalcev, na začetku poudari Kožar.

Umetnost kot sila, ki lahko spremeni svet

Umetnik, ki se ukvarja tudi s performansi, skulpturo in poezijo, velja za enega izmed najpomembnejših predstavnikov socialno kritične smeri v vizualni umetnosti zgodnjega postmodernizma. Je ustanovitelj gibanja Arte Utile, ki ga je zasnoval sredi šestdesetih let z dvema manifestoma. Pozneje je koncept razvijal še z dvema manifestoma v letih 1980 in 1994, ki opisujeta umetnost kot odgovorno silo v družbi, s katero je svet mogoče spremeniti. V zadnjih letih s podobnim konceptom in z veliko več prepoznavnosti upravlja kubanska umetnica Tania Bruguera.

Umetnikova velika želja je ustanoviti Muzej socialne estetike, katerega osrednji del bi bila zbirka njegovih del, ki jih zdaj hrani Koroška galerija likovnih umetnosti, dopolnjevala pa bi se z deli njegovih vrstnikov, kolegov in somišljenikov.

Razstava Arte Utile bo Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled do 26. februarja prihodnje leto.