V Centru Noordung v Vitanju na ogled postavljajo prvo mednarodno razstavo fotografij, nastalih z brezpilotnim letalnikom.

Foto: Center Noordung/Digitalna kamera

Drevi ob 18.00 bodo s prireditvijo pospremili odprtje razstave Drone 2019. Galerija nagrajenih del bo predstavljena v tiskanih in digitalnih medijih, printi zmagovalnih fotografij pa bodo ob prireditvi na ogled v Centru Noordung, kjer bodo na voljo še nekaj časa po dogodku.

Človek je imel od nekdaj željo po letenju in pogled s ptičje perspektive mu od nekdaj vzbuja domišljijo in začudenje. Pogled z neba na Zemljo ni več rezerviran le za ptice, pogled na planet in njegove zgodbe iz zraka pa se je človeku vselej zdel vreden praznovanja.

Mednarodno razstavo fotografij Drone 2019 predstavljata Fotografska zveza Slovenije (FZS) in revija Digitalna kamera. Na natečaju fotografij iz zraka so lahko sodelovali tako ljubiteljski kot poklicni fotografi. Natečaj je imel dve temi: aero open in aero abstract.

Žirijo sestavljajo mojster fotografije Matej Peljhan, fotografinja Andreja Ravnak in fotograf Petar Sabol. Med nagradami bodo med drugim podeljene medalje in priznanja Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP), najuspešnejši avtor razstave pa bo prejel FIAP modro značko, je napisano med razpisnimi pogoji na spletni strani revije.

Osnovna dejavnost javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga je promocija vesoljskih tehnologij in manifestacija človeških dosežkov v vesolju s prepletanjem umetnosti in visokih tehnologij. Ponudba obsega razvoj, postavitev in trženje vesoljskih vsebin v obliki umetniških razstav, razstav eksponatov in multimedijskih interaktivnih aplikacij.