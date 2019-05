Razstava se za javnost odpira danes ob 19.00.

V galeriji svete Barbare v Idriji je Lucijan Bratuš v aprilu postavil na ogled izbor 50 upodobljenih krajin pod naslovom Telo pokrajine, nastalih v letih od 1970 do danes. V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini pa bo na ogled opus del s področja ekspresivne figuralike pod naslovom Pokrajina telesa, so sporočili iz Lokarjeve galerije. Razstavo lahko ujamete do 8. junija.

Glavnino Bratuševega slikarskega opusa predstavlja ekspresivna figuralika, v kateri odmeva zlasti delo Francisa Bacona in Marija Preglja. Vrhunec njegovega slikarskega opusa predstavljajo slike iz sedemdesetih in prve polovice osemdesetih let 20. stoletja. Kompozicije so izčiščene, reducirane in osredotočene na figuralni motiv, večinoma ženski akt ali torzo. Opaznejše mesto v Bratuševem slikarskem opusu zavzema tudi krajina, podana v prepoznavni abstrahirano ekspresivni interpretaciji.

Bratuševa grafična dela temeljijo na ekspresivni risbi, ki s kontrastnim rastrom stopnjuje dramatičnost ali pa se s kombinacijo širokih, mehkih, tekočih potez in ostrih, minucioznih šrafur približuje kaligrafiji. Grafični opus obsega zlasti litografije, pa tudi lesoreze in sitotiske; prevladuje figuralna motivika.

Bratušev opus knjižnega oblikovanja obsega več kot 250 knjig in katalogov : sodeloval je pri več bibliofilskih izdajah faksimilov, kot so Brižinski spomeniki, Biblija Jurija Dalmatina in Stiški rokopis.

Mentor mladih likovnikov

Bratuš je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani leta 1971, leta 1973 pa je končal še grafično specialko pri Marjanu Pogačniku. Leta 1987 je začel predavati kaligrafijo in tipografijo na tej akademiji, sprva kot zunanji sodelavec, od 1995 je bil redno zaposlen, 2001 pa je bil izvoljen za izrednega in leta 2007 za rednega profesorja za vizualne komunikacije.