23-letni Mitchell iz Atlante je fotografiral zvezdniško glasbenico za lansko septembrsko – najbolj cenjeno in najbolj brano – ameriške izdaje revije Vogue. Odslej bo sestavljala stalno kolekcijo galerije Smithsonian.

Na izbrani fotografiji je Beyoncé fotografirana blizu Londona, oblečena v obleko znamke Valentino, ter odeta v obleko in razkošen naglavni kos znamke Philipp Treacy London. "Pred letom dni smo danes odprli protipoplavna vrata," je Mitchell zapisal na svojem Instagramu. "Zadnje leto je bilo pomembno preživeti tako, da smo teklis kozi ta vrata ion se prepričali, se je podrl prav vsak košček vrat."

Beyoncé je lani krasila naslovnico septembrske izdaje ameriškega Voguea, fotografijo pa je prvič v zgodovini revije posnel afroameriški fotograf. Foto: Reuters

Priložnost za opolnomočenje

Mitchell prek svojih fotografij pripoveduje večjo zgodbo; sam se imenuje "zaskrbljeni fotograf", ki je družbeno in politično angažiran. V ta namen je Mitchell za Vogue povedal, da je njegov portret Beyoncé ne le modna fotografija, ampak priložnost za opolnomočenje. "Temnopolti ljudje so predolgo veljali za stvari," je dejal v pogovoru z vodjo novic o modi Chiomo Nnadi. "Fizično, spolno, čustveno smo bili postvarjeni. S svojim delom želim oživiti in povzdigniti črno telo."

Beyoncé je želela, da se to gledišče kaže skozi naslovnico. "Dokler za objektivom ne bo mozaika perspektiv, ki prihajajo iz različnih etničnih skupin, bomo imeli še naprej imeli ozek pristop in pogled na to, kako je svet dejansko videti," je dejala v intervjuju, ki je bil objavljen v reviji. "Zato sem želela sodelovati z briljantnim 23-letnim fotografom Tylerjem Mitchelom." Pomembno ji je, da pomaga odpreti vrata mlajšim umetnikom.



Povedala je tudi, kako težko je bilo pred 21 leti, ko so ji govorili, da zanjo ne bo enostavno priti na naslovnice revij, saj se revije s temnopoltimi obrazi ne prodajajo dobro. "Jasno je, da je to dokazano mit," današnje izkušnje opisuje ameriška poppevka.