Tejka Pezdirc je diplomirala iz kiparstva na AULO v Ljubljani, že med študijem pa se je izpopolnjevala na Univerzi Miguel Hernandez v Španiji. Foto: Hiše kulture v Pivki

V Hiši kulture v Pivki bodo nocoj odprli njeno razstavo z naslovom Erozija prehoda, ki se prek kosti kot osrednjega motiva dotika "temeljnih bivanjskih vprašanj, kot so minevanje, nastajanje, prehajanje, in z njimi povezanega nelagodja kot primarnega človekovega občutja".

Subtilnost in občutje nežnosti

Fascinira jo estetika kosti, njena taktilnost, ki je izredno občutljiva, hkrati pa zelo trdna. "V vsak bolj robusten ali grob kos materiala, kost ali kamen, vložim veliko časa, da vanj pripeljem subtilnost in občutje nežnosti."

Protislovje med odporom in privlačnostjo, ki zaznamuje človekov odnos do kosti, umetnica še dodatno poudarja z deformacijo prepoznavnih kostnih oblik na eni strani in uporabo materialov, ki vzbujajo željo po dotiku na drugi. .

Umetnica Tejka Pezdirc (1985) se v svojem delu ukvarja z vprašanjem identitete skozi pojem odsotnosti, je zapisala kustosinja razstave Mojca Grmek. Veliko časa nameni raziskovanju na terenu, nato pa glede na zbrani material oblikuje kiparske fragmente, ki jih v galerijskih postavitvah sestavi v vsebinsko in formalno zaokroženo celoto. Pri tem jo zanima, kako se vsebine skozi proces nastajanja kiparskih del spreminjajo, kako individualno izginja in univerzalno ostaja, še razlaga kustosinja.

Uzreti lepoto v neizogibnosti minevanja

Tokrat se osredotoča na prehajanja v lastnem življenju in v življenjskem ciklu nasploh. Kost nastopa kot nema priča nekoč obstoječega telesa in hkrati nakazuje prehodno stanje propadanja, razpadanja in izginjanja. Kot takšna sproža v človeku strah, tesnobo, gnus in posledično zavračanje, vendar sama po sebi izraža lepoto in resnico. Protislovje med odporom in privlačnostjo, ki zaznamuje človekov odnos do kosti, umetnica še dodatno poudarja z deformacijo prepoznavnih kostnih oblik na eni strani in uporabo materialov, ki vzbujajo željo po dotiku na drugi. Tako gledalcu omogoči, da v neizogibnosti minevanja uzre lepoto nastajanja nečesa novega – z drugimi besedami, da okusi erozijo prehoda, so zapisali v Hiši kulture.

Razstava bo na ogled do 27. decembra.