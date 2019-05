Projekt obnove je stal 150.000 evrov, financirali so ga iz donacij. Foto: EPA

Restavrirano oltarno sliko italijanskega renesančnega umetnika Fra Angelica bodo v madridskem muzeju Prado predstavili ob praznovanju 200-letnice muzeja, na ogled pa bo do konca maja.

Leto dni dolg postopek

Za restavriranje enega najpomembnejših del italijanskega dominikanskega redovnika iz 15. stoletja so strokovnjaki potrebovali skoraj leto dni. Projekt obnove je stal 150.000 evrov, financirali so ga iz donacij.

Osrednji prizor prikazuje trenutek iz Nove zaveze Svetega pisma, ko nadangel Gabriel devici Mariji oznani, da bo čudežno rodila sina Jezusa. Na levi strani pa je umetnik upodobil izgon Adama in Eve iz raja.

Oznanjenje bo ena od osrednjih umetnin razstave, ki bo posvečena zgodnji renesansi ter bo na ogled od 28. maja do 15. septembra.

Lani so v njem našteli okoli 2,9 milijona obiskovalcev

Muzej Prado so odprli 19. novembra 1819. Z več kot 8600 slikami, risbami in grafikami ter okoli 700 skulpturami je danes eden največjih in najpomembnejših muzejev na svetu. Lani so v njem našteli okoli 2,9 milijona obiskovalcev. V sklopu praznovanja obletnice bodo med drugim odprli razstave Goye, Velazqueza in Rembrandta.