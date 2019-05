Risoroman je objavil muzej v Majdanku ob 75-letnici obstoja. Foto: Reuters

Chleb wolnościowy

Written and drawn by #PawełPiechnik

Release date: April 2019

Publisher: Państwowe Muzeum na Majdanku pic.twitter.com/6fVDFwhHf7 — ComicsNewsPoland (@ComicsPoland) 16 April 2019

Delo Chleb wolnosciowy (slov. Kruh svobode) prinaša pripovedi enajsterice internirancev iz taborišča Majdanek v vzhodni Poljski.

Večina žrtev judovskega rodu

V dotičnem taborišču je po neuradnih podatkih zgodovinarjev v plinskih celicah ali pa zaradi posledic podhranjenosti in izmučenosti umrlo približno 80 tisoč ljudi, večinoma je šlo za Jude. Sicer je v holokavstu umrlo skupno več kot tri milijone poljskih Judov.

Kruh, pečen na prostem

Izraz kruh svobode so taboriščniki uporabljali za imenovanje kruha, ki je bil pečen na prostem, kar je le še dodatno izzvalo njihovo hrepenenje po domu.

"Želel sem povedati resnične zgodbe, tako kot ... kako tudi danes pogosto ne želimo videti stvari, ki nas zadevajo. Podobno tudi v tistih dneh, svet ni želel videti, kaj se dogaja v taboriščih," je za Reuters povedal avtor dela Pawel Piechnik.

Avtor risoromana Pawel Piechnik se je rodil leta 1981 v Poznanju na Poljskem. Foto: Reuters

Ko prodira Rdeča armada ...

"(Knjiga) prikazuje zverinske razmere, v katerih so imeli zaprte ujetnike, vendar pa kaže tudi, da so bili kljub lakoti sposobni empatije, sodelovanja in sočutja," je dejala Agnieszka Kowalczyk-Nowak, tiskovna predstavnica državnega muzeja v Majdanku. Muzej je bil ustanovljen novembra 1944, le nekaj mesecev po tem, ko so nacisti ob nezadržnem približevanju sovjetskih sil zaprli taborišče na obrobju Lublina.

Nekdanje taborišče Majdanek. Foto: EPA

Pomembnost nagovarjanja z vizualnim

Te dni so v središču Lublina razstavili petnajst plakatov s stranmi iz risoromana Kruh svobode, ki nikakor ni ostal neopažen niti med mladimi mimoidočimi. "Ljudi je treba nagovoriti s slikami ... Besedilo morda ni zanimivo za mlajšo generacijo," je dejala 18-letna tamkajšnja prebivalka Paulina Szyszko. "... Mogoče ima potencial, da ostane v njihovem spominu in se jih na svoj način dotakne globlje."

Štiri leta morije v Majdanku

Taborišče Majdanek je delovalo med letoma 1941 in 1944. Majdanek, kar po poljsko pomeni majhen gozd, je bil prvotno namenjeno prisilnemu delu. Vsega skupaj je bilo v taborišču zaprtih 150 tisoč ljudi.

Hitro napredovanje Rdeče armade je preprečilo nacistom, da bi uničili njegovo infrastrukturo, zato ostaja Majdanek eno najbolje ohranjenih taborišč smrti iz druge svetovne vojne.