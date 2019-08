Novo galerijo na Muzejskem otoku v Berlinu so odprli sredi julija. Foto: EPA

Galerija Jamesa Simona na berlinskem Muzejskem otoku, ki je skupna vhodna točka za ogled muzejev na otoku, je že takoj po odprtju sredi julija postala pravi magnet za obiskovalce.

Od julija 180.000 obiskovalcev

Od odprtja poslopja, ki je bilo zgrajeno po načrtih arhitekta Davida Chipperfielda, so našteli že več kot 180.000 obiskovalcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Veseli nas, da so obiskovalci navdušeni nad Galerijo Jamesa Simona," je besede direktorja Berlinskih državnih muzejev Michaela Eissenhauerja povzela nemška tiskovna agencija DPA. "Prav tako nas veseli, da imajo od tolikšnega zanimanja korist prav vsi muzeji na berlinskem Muzejskem otoku in da obiskovalci na novo odkrivajo številne svetovno pomembne zbirke," je dodal.

Odprtje galerije Jamesa Simona (prispevek s 17. julija 2019)

Arhitekturni ansambel na Unescovem seznamu

Do zamud pri gradnji je med drugim prišlo, ker so morali zemljišče, na katerem stoji poslopje, najprej utrditi s 1200 betonskimi piloti. Te osrednje sprejemne in servisne postaje na otoku, ki so jo odprli 12. julija, pa se je prijelo poimenovanje "najdražja garderoba na svetu".

Med predmeti, ki jih je berlinskim muzejem podaril James Simon, po katerem nosi ime galerija, je tudi znameniti doprsni kip egipčanske kraljice Nefretete. Foto: Reuters

Zgradba predstavlja središče arhitekturnega ansambla, vpisanega na Unescov seznam kulturne dediščine, ki ga tvorijo Pergamonski muzej, Stara narodna galerija, Muzej Bode, Stari muzej in Novi muzej. Od tam je mogoče v nadstropju vstopiti v Pergamonski muzej in v kleti v Novi muzej.

V Galeriji Jamesa Simona se začne tudi nova arheološka promenada, ki bo nekdaj z mostovži med seboj povezane stavbe v prihodnje povezovala pod zemljo. Trenutno se promenada sicer konča v Novem muzeju, dokončanje pa je načrtovano nekje do leta 2030.

Galerija nosi ime po Jamesu Simonu (1851–1932), berlinskem umetniškem mecenu, nemško-judovskem podjetniku, zbiratelju umetnin in filantropu, berlinskim muzejem podaril okoli 10.000 predmetov.