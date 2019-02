Uporabnik stopi na piedestal in si natakne Davidovo glavo, v njej pa so skrita virtualna očala ter senzorji, ki v očalih prilagajajo video in programsko vsebino glede na impulze, ki jih senzorji poberejo pri uporabniku. Foto: Miha Godec

V projektu Davidov pogled ima zgodba o Davidu, ki se je pogumno zazrl v večjega in močnejšega nasprotnika, pomembno simbolično vlogo. Avtorja projekta Miha Godec in Valerie Wolf Gang se sprašujeta, kam bi gledal David v sodobnem času in kdo bi v tem primeru simboliziral velikana.

Osrednji del projekta je instalacija v prostoru, ki je sestavljena iz podstavka, na katerega stopi obiskovalec galerije, ki si nato nadene Davidovo glavo in v njej doživi njegov pogled – gre za prostorski avtorski video, ki se navezuje na pogled v prihodnost in vpliv sodobnih tehnologij na življenje. Obiskovalec na podstavku tako simbolično postane David. "Umetna inteligenca pa se uči kreativnega mišljenja in na neki način 'krade sanje' ljudem, da bi tudi sama nekega dne postala 'človek'," je o izhodiščni ideji zapisala Valerie Wolf Gang.

V produkcijo instalacije so bile vključene različne tehnike: 3D-skeniranje in oblikovanje, 3D-tiskanje, programiranje, virtualna realnost, nevronske mreže in drugi tehnološki pristopi, hkrati pa je šlo za delo z materiali in sam proces sodelovanja med človekom in tehnologijo. Davidova glava v instalaciji nenadoma postane medij med realnostjo in virtualnostjo, hkrati pa prebira uporabnikove impulze, ki interaktivno vplivajo na potek zgodbe znotraj glave, sta pojasnila umetnika.

Srhljivi koncept tehnološke singularnosti

Ustvarja se simbioza človeka in umetne inteligence, ki poskuša krasti sanje in iz njih ustvarjati svoj občutek za kreativnost: element, ki je ključen, da se bo nekoč zgodila tehnološka singularnost oz. moment, ko bo tehnologija sposobna istega intelekta in kreativne misli kot človek.

Močna simbolika renesanse (v obliki Michelangelovega kipa Davida) tako "napoveduje novo renesanso simbioze človeka in stroja."

Polje umetnosti, ki še ni dobro raziskano

"Trenutno sva v prvi fazi, ki bo predstavljena javnosti, vendar v ozadju že razvijamo delovni načrt za naprej, saj imamo veliko zanimivih idej, ki jih moramo razviti skupaj s programerji in hkrati tudi testirati z znanstveniki," napoveduje Miha Godec. "Človeški možgani zelo

zapleten organ, informacije, ki bi jih 'roboti' radi črpali iz njih, pa so zaenkrat še težko

dostopne za hitro branje. A smo na poti do tja in preplet umetnosti z znanostjo omogoča zanimive kreativne rešitve, ki bodo zagotovo vplivale na dojemanje vizualnih umetnosti, kot

tudi filmske industrije in smer razvoja umetne inteligence," je prepričan.