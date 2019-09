Pleme brezglavih Blemmyaejev umetnika Honze Zamojskega. Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

Kot so zapisali v Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC), leta 1981 rojeni Honza Zamojski navdih za svoja dela črpa iz širokega nabora medijskih in umetniških praks - od ilustracije in ilustrativnih kipov do infografike, navdihnjene s podjetniškimi sporočili in poetičnimi besednimi igrami.

Brezglavo statično pleme

V Ljubljani se je v sklopu grafičnega bienala predstavljal v projektnem prostoru DUM z delom Zbiranje in srečevanje, ki predstavlja arheološko najdišče, na katerem se naključno srečajo ostanki različnih medijev.

Gre za skupino sintetičnih okostnjakov - pleme brezglavih Blemmyaejev - ki pozdravi obiskovalca, kot bi se znašel sredi obreda ali zasedanja. Okostnjaki so statični, tihi in brez obraza, in kot taki ponujajo prostor brez občutij, iz njih se ne da razbrati nobenega čustva ali namere, so še zapisali v MGLC-ju.

Domovina introvertiranih in avtističnih ljudstev

Znan pa je tudi izid glasovanja o Aspergistanskem referendumu, pravzaprav umetniškem projektu v Londonu živečega in prav tako leta 1981 rojenega Hamje Ahsana. Žirija je umetniku za ta projekt namenila veliko nagrado bienala in s tem priložnost za samostojno predstavitev na naslednji izvedbi, ki bo leta 2021.

Ahsan je v sklopu projekta na prizoriščih ljubljanskega bienala pozival obiskovalce, naj glasujejo, da se ta območja priključijo odcepljeni Aspergistanski federaciji: nacionalni domovini sramežljivih, introvertiranih in avtističnih ljudstev, kot je predstavljena v knjigi Shy Radicals.

Aspergistanski referendum Hamje Ahsana. Foto: Jaka Babnik. Arhiv MGLC.

In kaj pravi izid? Na referendumu o članstvu mesta Ljubljana v federaciji Aspergistan je glasovalo 575 obiskovalcev bienala, za pridružitev je glasovalo 72 odstotkov, proti pa je bilo 25 odstotkov.

Povezovanje satire in grafike

Letošnji grafični bienale, rdeča nit katerega je bila povezava satire in grafike - od tod tudi naslov Vice v lisice - je kuriral mednarodno priznan umetniški kolektiv Slavs and Tatars. Na bienalu, ki se je začel 7. junija, so sodelovali umetniki iz Slovenije, Poljske, Ukrajine, Gruzije, Bolgarije, Kitajske, Irana, Velike Britanije in ZDA.

Ob zgodovinskem delu so bila na ogled tudi dela sodobnih umetnikov, intervencije različnih aktivistov ter predstave stand up komikov in drugih.

33. grafični bienale se bo sklenil v nedeljo.