Ko Jelka Reichman riše, po lastnih besedah ne misli na otroke, ampak črpa iz svojega otroštva. Foto: Mladinska knjiga

V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu bodo drevi odprli razstavo ilustracij Jelke Reichman iz slikanice Dvanajst slonov. Po besedah likovnega urednika pri založbi Mladinska knjiga Pavleta Učakarja so ilustracije iz slikanice Leopolda Suhodolčana najmanjkrat razstavljene med avtoričinimi ‒ a po krivici.

Razstava, ki so na Ljubljanskem gradu v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga pripravili ob ilustratorkini 80-letnici, bo na ogled do 15. septembra. Foto: Mladinska knjiga

Razlog, da so te ilustracije redkeje razstavljene, je morda v tem, ker se največkrat omenjajo tiste ponarodele iz knjig Maček Muri, Piki Jakob, Miškolin, ki so pridobile že status kultnih del, vendar je njeno metjejsko, slikarsko mojstrstvo prišlo najbolj do izraza prav v tej slikanici, je Učakar zapisal ob razstavi.

Na eni strani premišljena in pritajena, skoraj monokromna uporaba barve, na drugi pa nenavadna drznost kompozicije. Jelka Reichman v svojih delih praviloma uporablja veliko barv, vsak detajl ima svojo veljavo in barvni poudarek, v tej pa prevladujejo hladni toni čudnih modrovijoličnih slonov in majhni, a močni akcenti drugih barv, ki so rezervirani za glavno junakinjo.

Poigravanje z dimenzijami

Čeprav gre za zgodbo o 12 slonih, ki se gnetejo čez robove odmerjenega prostora knjižnega formata, da poka po šivih, slikanica izžareva izjemno prefinjeno eleganco in je nepogrešljiva pri predstavitvi opusa Jelke Reichman, so v sporočilu za javnost še povzeli Učakarjeve besede.

Ilustratorka v srcih vseh generacij bralcev

Jelka Reichman je ena najpomembnejših slovenskih knjižnih ilustratork od druge polovice 20. stoletja. Dela, ki jih je ustvarila v dolgoletni karieri, so globoko zasidrana v zavesti Slovenk in Slovencev. Cele generacije so prebirale slikanice, ki jim je ustvarila likovno podobo.

Rodila se je leta 1939 v Ljubljani. Diplomirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani ter tam končala tudi grafično specialko. Njen opus obsega več kot 200 knjižnih projektov in več kot 2,2 milijona izvodov posameznih knjig v različnih izdajah.

Z založbo Mladinska knjiga sodeluje od leta 1964. Njena umetniška pot se je začela z ilustriranjem pravljice Šivilja in škarjice Dragotina Ketteja, ki ji ga je zaupala takratna urednica Kristina Brenk. Sodeluje tudi z revijama Cicido in Ciciban ter drugimi založbami. Njene ilustracije so se med drugim pojavile na mnogih voščilnicah, denimo za UNICEF, razglednicah, lončkih, darilnem papirju, darilnih vrečkah in znamkah Pošte Slovenije.

Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja, med njimi nagrado Hinka Smrekarja ter Levstikovo in Župančičevo nagrado za življenjsko delo.

Mladinska knjiga je ob njeni 80-letnici, praznovala jo bo avgusta, izdala antologijo Rasla je Jelka - najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman. V njej so zbrane pesmi slovenskih pesnic in pesnikov, pa tudi slovenske ljudske pesmi in ljudske pesmi drugih narodov.

