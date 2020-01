Akademičarka Juliet Wilson-Bareau je za britanski ščasopis The Observer komentirala, da bi veliki svetovni muzeji morali na novo preučiti Goyeve slike, ki jih hranijo v svojih zbirkah, češ da je med njimi ogromno "problematičnih". Pravi namreč, da na dražbah pogosto "zasači" dela, ki grejo pod kladivo kot Goyeve slike, čeprav so - po njeni strokovni oceni - delo manj spretnih rok.

"Vse skupaj je postalo minsko polje. Slike, za katere obstaja dvom, se še vedno predstavlja kot Goyevo delo, pa naj bo to namerno ali nenamerno. Vsi si želijo, da bi šlo za originale."

Portret Manuela Godoya, pripisan Franaciscu de Goyi, ki so ga leta 2009 prodali na dražbi hiše Sotheby's. Foto: AP

Odgovor je jasen: Goya, tako kot večina velikih umetnikov, je imel atelje s pomočniki, kar pomeni, da so bila številna platna v tem ateljeju delo drugih rok, a v javnost so jih seveda brez izjeme pošiljali z Goyevim podpisom. Juliet Wilson-Bareau

Francisco José de Goya y Lucientes, rodil se je leta 1746, je prvo slikarsko znanje dobil pri lokalnem slikarju v rojstnem kraju Zaragozi, že zelo mlad pa se je odpravil v Madrid, kjer sta delovala Tiepolo in Mengs, dva povsem različna umetnika, oba z enako močnim vplivom na nadaljnje Goyevo slikarstvo. Potem ko se je iz Rima vrnil v Španijo, so ga zaposlili v kraljevi delavnici tapiserij in si je mojster ustvaril ime med bogatimi naročniki. Leta 1793 mu je bolezen močno oslabila sluh in umetnik je v izolaciji začel raziskovati druge tehnike, v katerih so nastala nekatera najmočnejša dela. Dlje časa pozabljenega umetnika (umrl je 1828) so znova odkrivali v 20. stoletju.

Španski kraljevi par ob Goyevem avtoportretu, ki ga hranijo v Narodnem muzeju v Havani. Foto: Reuters

"Težave se zavedamo že dolgo"

Juliet Wilson-Bareau, ki je v svoji karieri razstave Goyinih del postavila tudi v madridskem Pradu in londonski Kraljevi akademiji, se boji, da bo treba popraviti avtorstvo več ducatov slik; tak projekt bi trajal več let. "Že dalj časa se zavedamo problemov, a zdaj mora vsak zase opraviti potrebne analize. Skoraj vsak muzej, ki ima kakega Goyo, ima tudi kakega problematičnega Goyo. Raztreseni so vsepovsod. V nekaterih primerih gre zelo očitno za ponaredke poznejšega nastanka, drugod pa za dela mojstrovih pomočnikov."

Srž problema sega v daljno leto 1812, ko je nastal katalog Goyevega ateljeja in lastnine. "Doslej smo verjeli, da je vse, kar je na tistem seznamu, Goyevo delo. A v zadnjih letih sem prišla do zaključka, da nekaterih preprosto ni mogla ustvariti njegova roka."

Ena od slik, ki so izgubile status originala, je "Lepotice na balkonu" - gre za repliko Goyeve slike, ki je sicer shranjena v Evropi. Foto: The Metropolitan Museum of Art

"Odgovor je jasen: Goya, tako kot večina velikih umetnikov, je imel atelje s pomočniki, kar pomeni, da so bila številna platna v tem ateljeju delo drugih rok, a v javnost so jih seveda brez izjeme pošiljali z Goyevim podpisom."

Umetnostna zgodovina je v preteklosti zelo nedoločno obravnavala vlogo Goyevih pomočnikov. "Zdaj pa je postalo jasno, delno po zaslugi dokumentacije, da so ljudje tako Goyeva kot ne-Goyeva dela kupovali pod Goyevim imenom. Njegov sodobnik priča, da je bil takorekoč na čelu lastne šole."

Wilson-Bareau je potrdila, da je Metropolitanski muzej v New Yorku resnici "prekvalificiral" že več svojih slik, ki so prej veljale za Goyevo delo - ne morejo pa določiti, kdo jih je naslikal ali kdaj natančno so nastale. "Zdaj bodo ta dela še enkrat pregledali v luči teorije, da je slikar imel cel atelje."

Ena od slik, ki so bile na ta način prerazporejene, je "Lepotice na balkonu" - gre za repliko Goyeve slike, ki je sicer shranjena v Evropi.