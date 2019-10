Pri Financial Timesu so o Cindy Sherman nekoč zapisali, da zna v posameznikovem "delu, zasebnem in javnem življenju, družbeni in erotični sferi z edinstveno psihološko natančnostjo identificirati in razkrinkati maškarado". Foto: Metro Pictures / Cindy Sherman

Shermanova večinoma ustvarja konceptualne fotografske serije, v katerih pred objektiv praviloma postavi samo sebe, s pomočjo lasulj in ličil se postavlja v vloge, ki razgaljajo stereotipe vsakdanjega življenja. (Ob tem je treba povedati, da ustvarja skoraj brez tuje pomoči: kostume kupuje iz druge roke, je sama svoja mojstrica ličenja, frizerka, režiserka in snemalka.) Foto: Metro Pictures/Cindy Sherman

V Umetnostni galeriji v Vancouvru je na ogled velika retrospektiva Cindy Sherman. Združuje približno 170 del, gre pa za po dveh desetletjih prvo njeno retrospektivo v Kanadi. Pripravili so jo v sodelovanju z Nacionalno galerijo portretov v Londonu.

Po besedah v. d. direktorja galerije Daine Augaitis se je umetnica v več kot štirih desetletjih na svojih domišljijskih portretih prelevila v na stotine likov, ki poudarjajo in primerjajo pojme lepote, staranja in seksualnosti.

Prerez cele kariere

Razstava, ki je že bila na ogled v Londonu, ponuja obsežen pregled umetničinega ustvarjanja. Predstavi izbor del iz vseh umetničinih pomembnejših fotografskih serij, od zgodnje z naslovom Untitled Film Stills iz 70. let preteklega stoletja do najnovejše Untitled #602 iz letošnjega leta, ki priča o umetničinem angažmaju v modni industriji.

V postavitev so vključeni tudi redko razstavljene fotografije in filmi, ki so nastali, ko je umetnica med letoma 1972 in 1976 študirala na državnem kolidžu v Buffalu. Vključena pa je tudi digitalna različica Cindyjine knjige ‒ osebnega albuma z družinskimi fotografijami, ki segajo v umetničino otroštvo. Spletni portal med zanimivostmi na razstavi izpostavlja še predstavitev umetničinega studia v New Yorku z izborom predmetov, kot so njeni zapiski, risbe in drugi predmeti, ki so vplivali na njeno delo. V razstavo v Umetnostni galeriji v Vancouvru pa so vključili tudi umetničina dela iz stalne zbirke galerije.

Cindy Sherman, ki velja za eno najvplivnejših umetnic svoje generacije, se je rodila leta 1954 v mestu Glen Ridge v ameriški zvezni državi New Jersey. Zaslovela je z že omenjeno serijo Untitled Film Stills, ki jo je ustvarila med letoma 1977 in 1980. Gre za 69 črno-belih fotografij, za katere je sama pozirala v različnih vlogah na različnih lokacijah.

Fotografija iz slavne serije Untitled Film Stills (številka 17). Foto: Metro Pictures/Cindy Sherman

Za svoje delo je prejela številne nagrade. Razstavlja po vsem svetu, leta 2012 so ji v newyorškem muzeju moderne umetnosti MoMA postavili obširno retrospektivo z več kot 170 deli. Leta 2013 je na Beneškem bienalu organizirala projekt, v katerem je manj znane ustvarjalce postavila ob bok umetnikom, kot so George Condo, Robert Gober, Paul McCarthy, Charles Ray in Rosemarie Trockel, leta 2014 pa jo je Manager Magazine uvrstil na peto mesto seznama umetnikov, po katerih je v svetovnem merilu največje povpraševanje. Razstava v Umetnostni galeriji v Vancouvru bo na ogled do 8. marca.