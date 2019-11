Lidija Tavčar se posveča raziskovanju prezrtih, spregledanih in pozabljenih likovnih ustvarjalk, kiso ustvarjale na našem ozemlju. Foto: Celjska Mohorjeva družba

Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije je izdalo monografijo o umetnici Stephanie Glax de Stadler.

Avtorica Lidija Tavčar je v delu predstavila življenje in delo slovenski javnosti doslej neznane umetnice, ki se je rodila v Rogaški Slatini, se likovno izpopolnjevala na Dunaju in v Münchnu ter delovala v Opatiji.

"Umetnica je na novo odkrita. Vzeti to knjigo v roke je, kot da bi se človek sprehajal ne samo skozi življenje uspešne umetnice, ampak kot da se sprehaja po galeriji," je na predstavitvi knjige povedala umetnostna zgodovinarka in urednica monografije Rajka Bračun Sova. Monografija je bogato ilustrirana z raznolikim gradivom umetnice in po oceni urednice tudi prijazna do bralca, saj so likovna dela ustrezno interpretirana.

Izobrazba "Akademije za dame"

Stephanie Glax de Stadler se je rodila leta 1876 v Rogaški Slatini. Kot hospitantka se je vpisala v slikarski razred na dunajski šoli za umetno obrt Kunstgewerbeschule, ki je bila v tistem času ena redkih ustanov, ki je dovoljevala vpis deklet na likovno izobraževanje, je življenjsko pot umetnice orisala avtorica in umetnostna zgodovinarka Lidija Tavčar. Umetnica se je izpopolnjevala v münchenski Damenakademie, ki so jo po besedah avtorica monografije ustanovile prekaljene poklicne slikarke. Te so se zavedale, da so v primerjavi s slikarji in kiparji v neprimerljivem položaju.

Portretistka meščanskega življenja

Stephanie Glax de Stadler je ustvarjala v risbi, akvarelu, pastelu, manj v olju. Slikala je portrete, vedute, krajine in žanr, predvsem zajet iz življenja višjih meščanskih in aristokratskih slojev. Ukvarjala se je tudi z grafičnim oblikovanjem plakatov, naslovnic za revije in nalepk, ilustrirala je tudi didaktične igre za otroke.

Pred hotelom Kvarner, 1906, algrafija. Foto: Celjska Mohorjeva družba

Ilustrirala za promocijo zdraviliškega turizma

Kot slikarka je v Opatiji, kamor so se z družino preselili pri njenih 11 letih, sodelovala tudi s svojim očetom in zdravnikom Juliusom Glaxom. Ta je v opatijski zdraviliški turizem, takrat še v povojih, vpeljal nove principe zdravljenja. Pri promociji mu je nato pomagala ravno Stephanie Glax de Stadler z ilustracijami turističnih vodnikov, plakatov in razglednic.

Umetnica je razstavljala še v Opatiji, Kopru, na Dunaju, v Brnu, Gradcu, Milanu, Torinu, Firencah, Benetkah in Rimu, v mednarodni prostor pa so jo ponesli predvsem opatijski gosti, ko so z istrskega oddiha domov prinašali vodnike z njenimi ilustracijami, je še navedla Lidija Tavčar.

Sozaložnika monografije sta Celjska Mohorjeva družba in Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani.