Organizator festivala, zavod Bunker, je združil moči s podjetjem Tam-Tam in tako so pripravili ulično razstavo tandema Eclipse, naslovljeno Monstrum Nostrum in podnaslovljeno Udomačitev tujerodnih vrst v naših vodah (predogled). Umetnici Tina Kolenik in Samira Kentrić, ki letos praznujeta 20 let skupnega ustvarjanja pod imenom Eclipse, bosta ob 19. uri izvedli tudi performans ob odprtju festivala.

Navdih v razstavi invazivnih tujerodnih vrst

Njuna ulična razstava je nastala kot odziv na razstavo Invazivke na poti, ki je bila spomladi postavljena v avli ministrstva za okolje in prostor. Razstava je prikazovala, kaj so tujerodne vrste, kako pridejo k nam, na kakšen način se širijo in kako je mogoče preprečiti njihov negativen vpliv na naravo, gospodarstvo in zdravje ljudi, so zapisali organizatorji o postavitvi.

Izničevanje negativnega vpliva na okolje

"Tandem Eclipse ugotavlja, da identično govorico uporabljajo tudi drugi deli državne administracije pri ravnanju s človeškimi tujerodnimi vrstami: begunci in begunkami, migrantkami in migranti. To govorico želi vizualizirati. Skozi podobe izpostavi znani postopek tukajšnjega zakramenta, ki pripadnika ali pripadnico tuje vrste s pomočjo vode očisti preteklosti in tako omogoči članstvo v skupnosti. V njej mora nekdanji tujek prevzeti lokalne vrednote in navade, s čimer naj bi se še dodatno izničilo možnost negativnega vpliva na okolico," sta umetnici zapisali ob razstavi.

Interpretacija motiva Matere božje s Ptujske gore. Foto: Eclipse

Tudi pregledna razstava ob jubileju

Eclipse pa bosta kot festivalski umetnici v ospredju 22. Mladih levov tudi s pregledno razstavo ob dveh desetletjih delovanja, ki bo naslovljena zgolj Monstrum Nostrum. Na odprtju festivala bosta po nekajletnem zatišju predstavili svoj novi performans, ki bo prevpraševal, "kdo so današnji drugi, koga pere voda, preden lahko stopi na našo stran in kdo s(m)o pošasti".

Uporaba subverzije pornografske imažerije

Tina Kolenik in Samira Kentrić sta vizualni umetnici, ki delujeta tudi vsaka zase, na družni performerski poti pa sta se zavezali podobe uprizarjati. Kot so zapisali pri Bunkerju: "Ustvarjata podobe, ki prikujejo pogled, ga zavežejo, včasih tudi s subverzijo pornografske imažerije - k razmisleku in opredelitvi; da se v tem svetu, kjer nas bombardirajo s podobami, kakšna le izlušči od drugih in nas izzove."

Mednarodni festival Mladi levi bo letos potekal od 24. do 31. avgusta, razstava Monstrum Nostrum, Udomačitev tujerodnih vrst v naših vodah (predogled) pa bo v Ulični galeriji Tam-Tam na Vegovi na ogled do 3. septembra.