V zbirki najdemo tudi Degasovo umetnino Družina Belleli. Foto: Wikipedia

Palača med Seno in Elizejskimi poljanami, ki pogosto gosti umetniške razstave, bo pripravila postavitev z naslovom V risalnici, na kateri bodo predstavili risarske mojstrovine iz zbirke Louis-Antoinea in Veronique Prat.

Prvič je bila na ogled leta 1995 v Louvru

Pratova sta svojo zbirko začela ustvarjati v 70. letih 20. stoletja, danes pa je znana kot ena najprestižnejših zasebnih zbirk francoskih risb. Prvič je bila na ogled leta 1995 na razstavi v pariškem muzeju Louvre. V Petit Palais (Mala palača) so se odločili, da v letu 2020 pripravijo novo in razširjeno predstavitev zbirke, piše na njihovi spletni strani.

Znano je, da sta zbiratelja Prat nenehno dajala prednost delom, ki veljajo za pomembne mejnike v zgodovini umetnosti. Nekatere od najbolj znanih risb, ki sestavljajo njuno zbirko, so tesno povezane z nastankom ključnih del francoskega slikarstva. Med njimi najdemo poslikavo dvorca Versailles umetnikov Le Bruna, Coypela in La Fosseja, sliko Andromaha objokuje Hektorja Jacques-Louisa Davida, Ingresovo delo Ossianove sanje in Degasovo umetnino Družina Belleli.

Zbirko sestavljajo še risbe Poussina, Watteauja, Delacroixa, Grosa, Milleta, Redona, Cezanna in Toulouse-Lautreca. Umetnine iz zbirke so narisali tudi ustvarjalci La Hyre, Restout, Vincent, Peyron, Girodet, Dore in Gustave Moreau.

Razstava bo na ogled od 17. marca do 12. julija 2020.