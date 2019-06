Bogo Čerin: Dvoličnež. Foto: Univerzitetna knjižnica Maribor/Bogo Čerin

Uvodne besede so zapisali ob razstavi reprezentativnega izbora del iz zapuščine mariborskega fotografa Boga Čerina, ki jo drevi odpirajo v UKM-u.

Knjižnica je lani z darilno pogodbo od Barbare Kovar, Lanje Čerin in Katje Čerin, ki so dedinje Boga Čerina, pridobila zajeten izbor njegovih fotografij. Gre za portretne, reporterske in umetniške posnetke tega fotografskega mojstra, ki jih dopolnjuje korpus dokumentarnega rokopisnega gradiva.

Leta 1947 v Mariboru rojeni Bogo Čerin sodi med mednarodno uveljavljene fotografe in pomembne protagoniste na področju razvoja umetniške fotografije na Slovenskem, pri čemer se je osredotočil na ženski akt.

Sodeloval je s časopisi Katedra, Večer in Delo ter bil pobudnik ustanovitve Fotogalerije Stolp v Mariboru. Več let je bil predsednik Fotokluba Maribor in član umetniškega sveta Fotografske zveze Slovenije, leta 1997 pa je prejel Glazerjevo listino. Umrl je leta 2017 v svojem rodnem mestu.

Bogo Čerin (1947‒2017). Foto: Fotoklub Maribor

Postavitve v treh razstaviščih UKM-a

Tako bodo v knjižničnih razstaviščih v poletnih mesecih pod skupnim naslovom Iz umetniške in dokumentarne zapuščine Boga Čerina v UKM-u na ogled fotografije, ki jih je pustil za sabo ter so že sistematično strokovno obdelane in z bibliografskimi zapisi vključene v vzajemni knjižnični katalog.

Čerinovi Akti bodo predstavljeni v Likovnem razstavišču, Portreti v razstavišču Avla, v Knjižnem razstavišču pa bo razstava z naslovom Dokumentarna in reporterska fotografija in dokumentarno gradivo.

Avtorica razstav je Gabrijela Kolbič iz UKM-a, avtorica dokumentarnega dela pa Vlasta Stavbar. "S pregledno predstavitvijo fotografa, trdno zapisanega mestu in njegovim ljudem, bomo v UKM-u razgrnili del gradiva iz še ene dragocene zapuščine, prepuščene v obdelavo, varovanje in predstavljanje Univerzitetni knjižnici Maribor," so še dodali v knjižnici.

Odprtje vseh treh postavitev v razstaviščih Univerzitetne knjižnice Maribor bo danes ob 17. uri, na ogled bodo do 31. avgusta.