Slika, ki naj bi nastala med letoma 1606 in 1607. Foto: EPA

Francoski poznavalec Eric Turquin ne dvomi o tem, da je delo avtentični Caravaggio, še več, prepričan je, da gre za eno njegovih pomembnejših slik. In za to je pripravljen zastaviti svoj ugled.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) je eden najvplivnejših umetnikov poznega 16. in zgodnjega 17. stoletja. Njegovo slikarstvo je sprožilo pravo slikarsko revolucijo in pritegnilo celo vrsto posnemovalcev. Foto: Wikipedia

Ne zgodi se ravno pogosto, da se na podstrešju stare hiše najde slika, ki bi jo lahko naslikal eden najbolj cenjenih mojstrov v zgodovini umetnosti. Stoletje je pozabljena ležala pod ležiščem na podstrešju stare vile v mestu Toulouse na jugu Francije, kjer so jo slučajno našli leta 2014. Dve leti pozneje je francoska vlada prepovedala, da bi slika zapustila državo, da bi s tem stroki omogočila raziskave, Louvru pa dala čas, da se odloči, ali jo želi odkupiti za svojo zbirko. Kljub prvotnim ocenam, da bi lahko šlo za zgodnjebaročnega velikana Caravaggia, so v Louvru na koncu ostali previdni in se za odkup dela niso odločili.

Vendar Turquin, ki od vsega začetka meni, da je slika vendarle Caravaggievo delo, vztraja pri svoji atribuciji. Prepričan je celo, da je eno od mojstrovih najbolj prelomnih del.

Na sliki je upodobljen razmeroma razširjen prizor tistega časa – baročni dobi ustrezno najdramatičnejši trenutek biblične zgodbe, ko Judita Holofernu reže glavo. Turquin ocenjuje, da bi jo na dražbi, ki je napovedana za 27. junij, lahko prodali za nekje od 100 do 150 milijonov evrov. "Slika je izredno dobro ohranjena, v veliko boljšem stanju kot marsikatero Caravaggievo delo, ki sem jih videl v Neaplju," je povedal za AFP.

Znana je še ena Caravaggieva slika z upodobitvijo Judite, ki obglavlja Holoferna iz leta 1602, ki pa je danes razstavljena v palači Barberini v Rimu. Foto: Wikipedia

Strokovnjaki se sicer strinjajo, da gre za kakovostno delo, resne pomisleke pa imajo nekateri, zlasti italijanski umetnostni zgodovinarji, glede same atribucije. Ti menijo, da gre za delo flamskega mojstra Louisa Finsona, ki je sodeloval s Caravaggiem. Vendar je Turquin prepričan o Caravaggievi roki in da gre za original leta 1606, ki je prvič dokumentiran v štiri stoletja starih pismih med italijanskimi vojvodi in trgovci z umetninami.

Odkar so januarja končali tritedensko restavriranje slike, je Turquin o tem še bolj prepričan. Kot pravi, je pregled z rentgenom in čiščenje umazanije pokazalo, da je slikar delo večkrat popravljal, kar po njegovem mnenju dokazuje, da gre za original. "Kopisti takšnih popravkov in sprememb ne delajo," njegove besede povzema portal Art Daily.

"Po petih letih ni nihče predstavil protiargumentov," pravi Turquin in italijanskim strokovnjakom, ki dvomijo o atribuciji, očita, da se izrekajo o sliki, ki je niti niso videli. "Pravijo, da ni mogoče, saj Caravaggio ni naslikal več kot 65 platen ... Zanje je zgodovina umetnosti napisana." Turquin je prepričan, da gre za prelomno delo v Caravaggievem umetniškem razvoju. Če je Caravaggio zares avtor slike, je to druga mojstrova obravnava te motivike. Slika iz leta 1598 danes visi v palači Barberini v Rimu.

Do leta 1606 se je umetnikovo življenje dramatično spremenilo. Potem ko je bil obsojen na smrtno kazen, ker je do smrti zabodel nekega moža v pretepu, se je Caravaggio umaknil v Neapelj. "Slikal je hitreje, bolj spontano in silovito," pove Turquin, prepričan, da slika odraža to Caravaggievo temačnejšo stran. Nekateri strokovnjaki menijo, da bi lahko Finson nekaj potez dodal po tem, ko je leta 1607 Caravaggio na vrat na nos pobegnil še naprej na Malto.

Sliko bo v imenu družine, ki jo je našla na podstrešju svoje vile, prodajal lokalni dražitelj Marc Labarbe. Neimenovani lastniki dela domnevajo, da je sliko v Francijo prinesel eden od njihovih prednikov, ki je služil v Napoleonovi vojski, ki je Neapelj zavzela leta 1806.